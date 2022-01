Mercato OM : Bartug Elmaz est reparti en Turquie…

Après Cédric Bakambu, Sead Kolasinac et Samuel Gigot (pour juin prochain), Pablo Longoria aurait aussi fait signer un jeune espoir de 18 ans, Bartuq Elmaz.

Alors que plusieurs médias turcs ont annoncés cette arrivée, le Twittos Massilia1978 a même publié la photo de Bartug Elmaz qui a repris l’avion pour la Turquie. Le milieu de terrain de 18 ans va finir la saison avec Galatasaray, et plus précisément son équipe U19, avant de rejoindre libre Marseille en juin prochain. Un renfort pour le centre de formation et son équipe réserve ?

A lire : Mercato OM : Les dossiers chauds de Longoria dans la dernière ligne droite !

Bartug Elmaz 🇹🇷quitte Marignane pour rejoindre la Turquie ✍️✅ #TeamOM pic.twitter.com/eDSgAzv3HA — Massilia1978  (@massilia1978) January 31, 2022

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu, Pablo Longoria en a profité pour évoquer la suite du mercato de l’Olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

« Au niveau numérique, nous sommes bien. Les arrivées de Bakambu et Kolasinac nous renforcent mais ça dépend des mouvements dans les derniers jours. (…) L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)

Je suis sûr de mes capacités — Longoria

« Je suis venu ici à l’OM comme directeur général, avec plus de choses à gérer. Je suis content. Je suis sûr de moi-même après cette évolution naturelle dans le milieu du football. Oui, c’est une grande responsabilité d’être ici à Marseille, mais je n’ai jamais eu peur et je crois que dans tous mes nouveaux postes, j’ai cherché à apprendre le plus vite possible. (…) Parler d’un style personnel, c’est toujours difficile parce qu’il faut comprendre les personnes d’abord. Cela va être un style basé sur les choses que je sais faire, sur mon expertise du football. Je suis dans le football depuis que j’ai 18 ans et je vois beaucoup de dirigeants dans le monde du football, plus âgés que moi, mais avec la même expérience. Je suis sûr de mes capacités et surtout j’ai toujours cherché à me former autant que possible pour pouvoir avoir toujours plus d’ambition pour le football. » Pablo Longoria – source : France Bleu Provence (04/03/2021)