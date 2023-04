Lyon – OM : Une enquête ouverte pour de gros débordements à la fin du match

Si la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon s’est bien déroulée sur le terrain, sur le parvis du Groupama Stadium, des débordements ont eu lieu. Une enquête a été ouverte après de gros incidents, des insultes racistes et une agression.

L’Olympique de Marseille a remporté sa rencontre à Lyon dans les dernières minutes du match. Forcément, cela a créé beaucoup de frustration chez les supporters lyonnais qui ont failli en venir aux mains avec des joueurs, notamment Anthony Lopes, l’un des cadres du club.

Les débordements ne se sont pas arrêté là. Après la rencontre, un supporter a également été agressé par de nombreuses personnes sur le parvis. Cela ne semblait pas concerner une quelconque rivalité sportive mais bel et bien du racisme. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut entendre des insultes racistes et voir un homme noir se faire rouer de coups.

Deux blessés selon BFM

« Bande de n***** ». « Oh, tu n’es pas chez toi, sale n**** » : une enquête de police est en cours après des scènes de violence filmées sur le parvis du Groupama Stadium.https://t.co/im1ZBB4lRB — RMC Sport (@RMCsport) April 24, 2023

Selon les informations de BFM Lyon, une enquête de police est ouverte depuis ce lundi soir « Deux blessés ont été constatés, dont un pris en charge par les pompiers. Deux interpellations ont eu lieu. Puis après 23h, au niveau de la rampe sud-est (dans le même secteur), des jets de barrières ont visé les forces de l’ordre, qui ont donc dispersé la foule à l’aide de gaz lacrymogènes », détaille RMC.

Un témoin confirme que le supporter n’avait pas de maillot de l’OM

Paul, dont le nom a été changé, était sur les lieux et a donné quelques détails de ce qu’il a vu au média Actu Marseille. Ce dernier affirme que « c’était très chaud ». Il aurait « entendu plusieurs fois, sale nègre ou sale noir, mais ce n’était pas tout le groupe qui disait ça, quelques personnes. Ce n’était pas à l’unisson. Il y avait aussi les habituelles insultes anti-Marseillais comme ‘Marseille, Marseille, on t’encule’. Ils voulaient aller l’achever au sol. Certains hurlaient ‘Achevez-le, tuez-le’. Il n’avait pas de signe distinctif comme un maillot. Certains autour criaient ‘Il y a une bagarre, il y a des Marseillais’ mais c’est tout. J’ai eu très peur, c’est lunaire de voir ça et d’en arriver là »