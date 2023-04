Mercato OM : Igor Tudor apprécie beaucoup un attaquant de L1 capable de jouer piston !

L’Olympique de Marseille aurait coché plusieurs noms de joueurs pour évoluer au poste de piston. D’après le journal L’Equipe, le club aurait bien coché le nom de Timothy Weah.

La direction marseillaise chercherait des joueurs pour renforcer les postes de piston qui sont en difficulté ces dernières semaines. L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Timothy Weah qui évolue au LOSC. Le fils de Georges Weah, légende du Libéria et président actuel du pays serait apprécié par Igor Tudor.

Weah pisté mais pas encore de contact avec le LOSC

« L’international américain, attaquant de formation, a prouvé sa polyvalence, cette saison, en évoluant à différentes positions et dans différents systèmes, explique L’Equipe. Capable de jouer à droite ou à gauche, en attaque ou en défense, à quatre ou cinq derrière, le fils du Ballon d’Or France Football 1995 a démontré une vraie capacité d’adaptation qui n’a pas échappé à l’état-major de l’OM et à Igor Tudor. Le technicien croate aime ce type de joueur, d’autant plus que Weah (23 ans) a également de sérieux arguments athlétiques, avec sa puissance et sa capacité à répéter les efforts, indispensables dans le style de jeu marseillais. »

Transferts : l’OM surveille Timothy Weah Les dirigeants marseillais ont dressé une liste de joueurs polyvalents capables d’évoluer au poste de piston pour la saison prochaine. Timothy Weah y figure en très bonne place https://t.co/TWu9o82094 pic.twitter.com/4u4fWVB6zx — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 24, 2023

« Son profil a d’ailleurs été validé à tous les étages du club, où l’unanimité règne à son sujet », ajoute le quotidien sportif avant d’affirmer qu’aucun contact n’a encore été initié avec le LOSC. Weah n’a plus qu’un an de contrat avec les Dogues et pourrait donc être ouvert à un départ cet été. Le club lillois pourrait aussi écouter les offres plus facilement au mercato estival afin de ne pas le laisser filer libre et prendre le risque de ne pas prendre d’indemnité de transfert.