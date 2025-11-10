Lyon perd, Benatia revient sur la période délicate et mauvaise nouvelle pour Aguerd… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 10 novembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Lyon perd, l’OM passe 2e !

Le suspense a tenu tout le Groupama Stadium en haleine. Grâce à un but de João Neves dans les toutes dernières secondes, le Paris Saint-Germain s’est imposé 3-2 face à l’Olympique Lyonnais, dimanche soir, au terme d’un match spectaculaire. Ce succès arraché in extremis permet aux Parisiens de reprendre la tête de la Ligue 1… juste devant l’Olympique de Marseille.

Après la victoire convaincante de l’OM face à Brest (3-0) samedi, les Marseillais avaient pris provisoirement la première place du championnat. Mais, comme souvent, le PSG a trouvé la faille dans les ultimes instants. Une semaine après le but salvateur de Gonçalo Ramos face à Nice, c’est João Neves qui a endossé le rôle de héros.

Un nouveau sauvetage dans le temps additionnel

Le match, longtemps indécis, a vu Paris mener par deux fois grâce à Warren Zaïre-Emery (26e) et Khvicha Kvaratskhelia (33e), avant que Lyon ne revienne à chaque fois au score, notamment grâce à un lob splendide d’Ainsley Maitland-Niles (50e).

Réduits à dix après l’expulsion de Tagliafico, les Lyonnais ont fini par craquer sur un corner à la 95e minute. La tête de Neves a offert au PSG une victoire capitale, synonyme de reprise du trône de Ligue 1, un point devant Marseille.

Une fin de match encore une fois très chanceuse qui permet au PSG de reprendre deux point d’avance sur le l’OM au classement de Ligue 1.

🚨𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 ! L’OM conserve sa 2ème place et met à distance ses concurrents comme Lille, Monaco et Lyon, qui ont tous perdu cette semaine ! #TeamOM 🔵⚪️ Bonne trêve internationale à tous ! pic.twitter.com/VOyh4cQmpx — Champ1OM (@champ1om) November 9, 2025

Benatia et la période délicate !

L’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire samedi soir au Vélodrome, en s’imposant largement (3-0) face à Brest lors de la 13e journée de Ligue 1. Un succès maîtrisé qui permet aux hommes de Roberto De Zerbi de recoller à la première partie du classement après une série de matchs marquée par les blessures. En zone mixte, le directeur du football Medhi Benatia est revenu sur cette période délicate pour le club phocéen.

« C’est vrai, on a été un peu justes, comme beaucoup d’équipes. Mais ça nous a fait mal de perdre autant de forces en même temps. Le positif, c’est que nos jeunes ont répondu présent et méritent tout le respect du groupe. Le retour des absents va nous faire du bien, et j’espère qu’ils reviendront vite, car ici, c’est avant tout un collectif », a reconnu l’ancien international marocain.

Une déclaration lucide, qui met en avant les difficultés traversées par l’effectif olympien ces dernières semaines, mais aussi la réaction collective du groupe. Le dirigeant marseillais a tenu à valoriser la jeunesse du club, mobilisée pour pallier les absences.

Le retour des cadres, une bonne nouvelle pour De Zerbi

La victoire contre Brest coïncide avec le retour de plusieurs joueurs importants sur le banc. Geoffrey Kondogbia et Timothy Weah ont réintégré le groupe ce week-end, même si De Zerbi n’a pas eu besoin de les faire jouer. De son côté, Leonardo Balerdi sera à nouveau disponible après la trêve internationale, tandis que Facundo Medina poursuit sa rééducation et pourrait retrouver la compétition d’ici deux à trois semaines.

Ces bonnes nouvelles arrivent à point nommé pour un OM qui ambitionne de relancer sa dynamique avant une série de matchs cruciaux. Avec le retour des cadres et la montée en puissance des jeunes, l’équipe phocéenne espère désormais retrouver la régularité nécessaire pour viser le haut du tableau.

Aguerd absents plusieurs semaines ?

La mauvaise nouvelle est tombée pour l’OM et ses supporters : le défenseur central Nayef Aguerd souffre d’une pubalgie depuis plusieurs semaines. Titulaire en défense centrale, l’international marocain a été contraint de céder sa place lors de la rencontre contre Brest, et sa participation au prochain match contre Nice apparaît très compromise selon RMC.

Convoqué pour deux matchs amicaux avec les Lions de l’Atlas face au Mozambique et à l’Ouganda, Aguerd devrait être ménagé pendant la trêve internationale. Le joueur reste au Maroc afin de suivre des soins spécifiques, sous double surveillance : celle de la sélection marocaine et celle de l’Olympique de Marseille. Le staff médical des deux institutions est en contact permanent pour décider du meilleur protocole afin de préserver sa santé. Selon RMC, “sa participation à Nice-OM est également très comprise.”

« Il ressent le besoin de repos pour retrouver pleinement ses moyens physiques avant les prochaines échéances », a expliqué Roberto De Zerbi en conférence de presse, confirmant que le défenseur pourrait manquer plusieurs matchs à venir, sans officialiser son forfait en sélection. Medhi Benatia, coordinateur médical de la fédération marocaine, suit également l’évolution de sa blessure de près.

Un calendrier chargé avant la CAN

L’absence probable de Aguerd pour le déplacement à Nice constitue un coup dur pour Roberto De Zerbi, qui doit déjà composer avec un effectif défensif limité. Heureusement pour l’entraîneur italien, Facundo Medina et Leonardo Balerdi pourraient être disponibles, tandis que Benjamin Pavard et CJ Egan-Riley resteront à Marseille pour s’entraîner sous ses ordres pendant la trêve.

⚠️ Info RMC : Mauvaise nouvelle pour l’OM et Nayef Aguerd. Le défenseur central souffre d’une pubalgie depuis plusieurs semaines et devrait être ménagé pendant la trêve internationale. Sa participation au match contre Nice apparaît très compromise. Le joueur reste au Maroc pour… pic.twitter.com/yMk7Q5KoWn — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 10, 2025



Avec la Coupe d’Afrique des Nations prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, la priorité pour Aguerd reste de se rétablir complètement. L’OM espère le récupérer en forme pour la suite du championnat, mais également pour la période cruciale de Ligue des champions, quatre jours après la réception de Newcastle. La prudence reste donc de mise pour ne pas compromettre la fin de saison du joueur et les ambitions marseillaises sur la scène européenne.