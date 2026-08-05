Maillot OM : Adidas va faire son grand retour comme équipementier

Un changement majeur se prépare du côté de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de RMC Sport, Adidas redeviendra l’équipementier du club olympien à l’issue du contrat actuel avec Puma, en juin 2028.

Adidas de retour à partir de la saison 2028-2029

Ce n’est pas encore officiel, mais le dossier serait déjà acté. D’après RMC Sport, Adidas équipera de nouveau l’Olympique de Marseille après la fin de la collaboration entre le club et Puma.

Le contrat avec l’équipementier actuel doit prendre fin en juin 2028, au terme de la saison 2027-2028. Puma aura alors accompagné l’OM pendant dix ans, après avoir succédé à Adidas en 2018.

Contactée par RMC Sport, la direction marseillaise n’a pas souhaité confirmer l’information. Le club ne l’a toutefois pas démentie.

A lire aussi : Mercato OM : un départ définitif et surprise de ce jeune talent ?

Un équipementier historique de l’OM

Le retour d’Adidas possède une forte dimension symbolique. La marque aux trois bandes a habillé l’OM de 1974 à 2018, à l’exception de deux saisons entre 1994 et 1996.

Elle est notamment associée aux plus grands succès de l’histoire olympienne. Le maillot porté lors de la victoire en Ligue des champions en 1993 était signé Adidas, comme celui du titre de champion de France obtenu en 2010.

La marque reste également liée aux longues périodes de présidence de Bernard Tapie puis de Robert Louis-Dreyfus. Pour une partie des supporters, Adidas demeure ainsi l’équipementier historique du club.

Une collaboration de dix ans avec Puma

Puma avait pris le relais à l’été 2018. La collaboration entre les deux parties s’achèvera donc en juin 2028, après une décennie.

Selon RMC Sport, cette séparation est désormais entérinée. Adidas reprendra ensuite la fabrication des maillots et des équipements de l’OM à partir de la saison 2028-2029.

Plusieurs éléments restent encore inconnus, notamment la durée du futur contrat et son montant financier. Aucun détail n’a également été communiqué concernant les futurs maillots ou l’identité visuelle de cette nouvelle collaboration.

Un retour qui devrait faire réagir les supporters

Même s’il faudra encore attendre près de deux saisons avant de voir l’OM évoluer avec les trois bandes, l’annonce devrait susciter une forte réaction à Marseille.

Le retour d’Adidas renvoie directement aux grandes heures