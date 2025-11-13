Malfitano s’en va, les doutes d’Hojberg et un top club anglais vise De Zerbi… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 13 novembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Federico Balzaretti est arrivé, Roberto Malfitano s’en va…

L’Olympique de Marseille poursuit sa réorganisation interne. Quelques jours après la nomination officielle de Federico Balzaretti comme directeur sportif adjoint, le club enregistre un nouveau départ au sein de son organigramme.

Selon La Provence, Roberto Malfitano, directeur du recrutement depuis 2023, quitte le club phocéen. Arrivé à la suite de la restructuration menée par Medhi Benatia, il était chargé de piloter la cellule de recrutement.

Un mouvement dans la continuité

Ce départ s’inscrit dans la continuité des ajustements opérés depuis plusieurs mois à la direction sportive. Balzaretti, ancien international italien passé par l’AS Rome, a pour mission de superviser le recrutement et de valoriser les jeunes talents du club.

Un spécialiste du scouting s’en va

Avant de rejoindre Marseille, Roberto Malfitano avait officié à Parme, au Zenit Saint-Pétersbourg et à la Juventus Turin. Proche de Javier Ribalta, ex-dirigeant olympien, il avait participé à plusieurs transferts récents, dont ceux de Faris Moumbagna et Jonathan Rowe.

Cette nouvelle évolution confirme la volonté du club de poursuivre en profondeur la modernisation de sa structure sportive, sous la houlette de Medhi Benatia et de son nouveau bras droit, Federico Balzaretti.

Hojbkerg avait des doutes avant de signer à l’OM

L’Olympique de Marseille avait réalisé un gros coup sur le mercato 2024 en s’attachant les services de Pierre-Emile Højbjerg, alors en difficulté à Tottenham. Prêté avec une option d’achat fixée à 13,5 millions d’euros, le milieu danois a convaincu la direction phocéenne de lever cette clause durant l’été 2025. Aujourd’hui vice-capitaine de l’OM et cadre du vestiaire, le joueur de 29 ans s’est confié à Onze Mondial sur son choix de rejoindre la cité phocéenne, non sans hésitations initiales.

Au début de mes discussions avec l’OM, j’avais des doutes

Lors de cet entretien, Højbjerg a reconnu qu’il n’était pas immédiatement convaincu par le projet marseillais à son arrivée. « Avant mon arrivée, je ne regardais pas trop l’OM. En plus, la saison qui a précédé ma signature était une saison difficile. Je ne suivais pas, et c’est vrai qu’au début de mes discussions avec l’OM, j’avais des doutes. Ils n’étaient pas à leur niveau, mais en même temps, ils avaient fait un beau parcours en Europa League. Il y a eu plusieurs changements d’entraîneurs… » a-t-il confié.

Arrivé dans un contexte délicat, marqué par une instabilité sportive et une huitième place en Ligue 1, le capitaine de la sélection danoise a toutefois rapidement trouvé sa place dans le projet mené par Roberto De Zerbi. Son rôle de leader du milieu de terrain, associé à son expérience internationale, a apporté une solidité et une maturité tactique précieuses à l’équipe.

« C’est vrai que lorsque tu vois que Marseille finit huitième de Ligue 1, tu te poses des questions avant de signer. Mais sincèrement, quand je me pose et que je regarde 15 mois en arrière, je suis très fier et très content de mon choix. J’ai vécu plein de belles choses, de belles expériences, j’espère vivre encore plein de choses ici », a ajouté le Danois.

L’ambition retrouvée de l’OM

Désormais pleinement épanoui, Højbjerg incarne la nouvelle ambition marseillaise. Pour lui, l’OM ne doit plus se contenter de rivaliser, mais viser plus haut : « Paris vient de remporter la Ligue des Champions en montrant de belles choses. Mais nous, on veut les battre, on veut être devant eux. On les a déjà battus cette saison, mais on veut encore les battre. Ce n’est pas facile, mais on fait ce qu’on peut pour avoir le meilleur Olympique de Marseille possible », a-t-il poursuivi.

« On est sur le bon chemin et on fait les choses correctement », conclut-il, affichant une détermination à la hauteur de son rôle de vice-capitaine. Entre ambition, fierté et lucidité, Pierre-Emile Højbjerg s’impose aujourd’hui comme l’un des symboles du renouveau de l’OM.

Roberto De Zerbi vers un retour en Premier League ?

Depuis son arrivée sur le banc de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi ne laisse personne indifférent. En quelques mois, le technicien italien a redonné une identité au jeu marseillais et replacé l’OM parmi les cadors du championnat. Deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club phocéen vit une période de renouveau sous la houlette de son entraîneur transalpin. Mais alors que tout semble aller pour le mieux, une rumeur venue d’Angleterre relance le débat sur son avenir.

Selon les informations de Fichajes publiées ce jeudi 13 novembre 2025, Manchester City aurait inscrit le nom de Roberto De Zerbi sur la short-list des successeurs potentiels de Pep Guardiola. Le coach de l’OM figurerait ainsi parmi les trois profils étudiés par la direction mancunienne, aux côtés de Vincent Kompany (Bayern Munich) et Andoni Iraola (Bournemouth). Une marque de reconnaissance qui confirme la réputation grandissante de l’ancien technicien de Brighton, déjà très apprécié en Premier League pour son style de jeu offensif et structuré.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Olympique de Marseille, De Zerbi n’a toutefois donné aucun signe d’un départ imminent. L’Italien, concentré sur la saison en cours, a toujours affirmé vouloir construire un projet durable à Marseille. Mais dans le football moderne, tout peut aller très vite. Une offre concrète des Skyblues, conjuguée à un éventuel coup d’arrêt des résultats marseillais, pourrait rebattre les cartes.

Pour l’heure, rien n’indique que De Zerbi envisage de quitter la France. Mais voir un entraîneur de l’OM cité pour prendre la succession de Guardiola illustre bien le respect qu’il inspire sur la scène européenne. Le dossier restera à surveiller de près dans les prochaines semaines, alors que le mercato hivernal approche.

En attendant, De Zerbi continue de guider un OM ambitieux, bien décidé à s’imposer durablement dans le haut du classement français… et peut-être bientôt, dans les discussions du gratin européen.