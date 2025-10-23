Malgré le gâchis de la défaite, Nabil Djellit veut mettre en avant les 3 hommes forts de l’OM !

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée frustrante sur la pelouse du Sporting Portugal, s’inclinant 2-1 après avoir pourtant ouvert le score et maîtrisé la première période. Réduits à dix juste avant la pause après le carton rouge d’Emerson, les hommes de Roberto De Zerbi ont vu le match leur échapper. Une défaite qui laisse un goût amer, y compris chez certains observateurs comme Nabil Djellit, qui a réagi sur son compte X.

Un match maîtrisé… jusqu’à l’expulsion d’Emerson

Pendant près de 40 minutes, l’OM a proposé l’un de ses meilleurs visages européens de la saison. Compact, créatif et tranchant dans les transitions, le club phocéen a logiquement ouvert le score. Mais le tournant est survenu juste avant la mi-temps : Emerson a été exclu pour une simulation suite à l’utilisation de la VAR, laissant ses coéquipiers à dix pour toute la seconde période. Le Sporting a alors inversé la tendance, profitant de sa supériorité numérique pour renverser le match.

A lire : Daniel Riolo charge De Zerbi après la défaite de l’OM à Lisbonne

Pour beaucoup, cette défaite symbolise une frustration récurrente : une équipe séduisante dans le jeu mais incapable de concrétiser ses efforts.

Nabil Djellit appelle à la mesure et salue le travail de Longoria et De Zerbi

Sur les réseaux sociaux, le journaliste Nabil Djellit a livré une analyse mesurée mais sans concession. Il a d’abord pointé le sentiment d’occasion manquée : « Un sentiment de gâchis pour l’OM. Y avait largement la place pour repartir avec les 3 pts. Inutile de tomber sur Emerson… On a tous compris. »

Honnêtement, même en perdant ce soir face à cette équipe du Sporting, on ne peut pas ne pas saluer le formidable travail de Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi à la tête de l’OM… On ne le fait jamais suffisamment #SPOOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 22, 2025



Malgré la défaite, Djellit a tenu à rappeler la dynamique positive du club sous la direction de Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi : « Honnêtement, même en perdant ce soir face à cette équipe du Sporting, on ne peut pas ne pas saluer le formidable travail de Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi à la tête de l’OM… On ne le fait jamais suffisamment. »

Une déclaration qui résume bien l’état d’esprit du moment : entre déception sportive et reconnaissance du renouveau structurel du club. Malgré cette défaite frustrante, l’OM peut s’appuyer sur sa première mi-temps prometteuse et sur la cohérence du projet mis en place par De Zerbi et la direction. Le chantier est encore long, mais les fondations semblent solides pour rebondir dès le prochain rendez-vous européen.