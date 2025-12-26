Manchester United, 50 M£, OM… décryptage d’une rumeur mercato qui fait parler

Le nom de Manuel Ugarte a récemment été associé à l’Olympique de Marseille dans une rumeur de mercato venue d’Angleterre. Le milieu de terrain uruguayen de Manchester United serait surveillé par plusieurs clubs européens. À Marseille, cette information interroge toutefois sur sa faisabilité sportive et financière.

Selon le journaliste Ekrem Konur, Manuel Ugarte ferait l’objet d’un intérêt marqué sur le marché des transferts. Plusieurs clubs seraient attentifs à sa situation, parmi lesquels Lyon, Naples et Galatasaray pour un prêt, mais aussi l’OM, Aston Villa, Newcastle, la Juventus et l’Atlético de Madrid.

Du côté de Manchester United, la position serait relativement claire. Les dirigeants ne s’opposeraient pas à un transfert définitif, à condition de recevoir une offre comprise entre 45 et 50 millions de livres. Un montant élevé, qui correspond à l’investissement consenti par les Red Devils lors de son recrutement.

Une piste difficilement compatible avec l’OM

À Marseille, cette rumeur suscite peu d’emballement. Le club phocéen évolue actuellement dans un contexte économique contraint et privilégie un ajustement de sa masse salariale. Un transfert de cette ampleur semble donc peu compatible avec les priorités affichées par la direction olympienne.

Recruté par le PSG à l’été 2023 pour 60 millions d’euros, Manuel Ugarte n’avait pas réussi à s’imposer durablement sous Luis Enrique avant de rejoindre Manchester United un an plus tard. En Angleterre, son rendement reste jugé irrégulier.

Milieu à vocation défensive, l’international uruguayen correspond par ailleurs imparfaitement aux exigences de jeu de Roberto De Zerbi, dont le projet repose sur la maîtrise du ballon et la capacité à jouer sous pression.

🚨🆕#Exclusive 🇺🇾 #ManchesterUnited

🔥 Manuel Ugarte transfer race! 📌 Lyon, Napoli and Galatasaray pushing for a loan move. 👀 Marseille, Aston Villa, Newcastle, Juventus & Atletico Madrid also interested. 💰 Man United open to sale around £45-50M. https://t.co/Loi7BNodNe pic.twitter.com/23MRBH9khi — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 24, 2025

Une rumeur de marché plus qu’un dossier concret

Dans ces conditions, l’association du nom de l’OM à ce dossier pourrait davantage relever d’un bruit de marché, fréquent en période de mercato, que d’une piste réellement activée par les dirigeants marseillais. Le club phocéen reste, à ce stade, concentré sur des profils plus en adéquation avec sa stratégie sportive et financière.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria et Benatia ont dit non… Mais la Juventus insiste !