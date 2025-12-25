Mercato OM : Longoria et Benatia ont dit non… Mais la Juventus insiste !

Alors que l’Olympique de Marseille a clairement fermé la porte à un départ de Pierre-Emile Højbjerg, la Juventus n’aurait pas renoncé. Selon la presse italienne, le club turinois maintient la pression malgré la position ferme de la direction marseillaise.

L’OM inflexible sur le dossier Pierre-Emile Højbjerg

Arrivé comme un élément structurant du projet, Pierre-Emile Højbjerg s’est rapidement imposé comme un cadre du milieu de terrain de l’OM. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international danois est aujourd’hui l’un des relais majeurs de Roberto De Zerbi, dont l’animation repose sur l’équilibre et la maîtrise dans l’entrejeu.

🗣️ “#Hojbjerg ? Je ferme complètement la porte”#Longoria : “Hojbjerg sollicité par la Juve ? Il n’y a pas de discussion. Nous avons une position ferme, on ne va pas se priver d’aucun joueur important dans notre effectif. Il n’y a rien et il n’y a aucune possibilité que Pierre… pic.twitter.com/hKXZ0VhZ0x — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025



Ces dernières semaines, la direction marseillaise a publiquement affiché sa volonté de conserver son joueur. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont tous deux rappelé que le club ne souhaitait pas ouvrir la porte à un transfert, considérant Højbjerg comme un pilier sportif et un symbole de stabilité pour la saison en cours. Aucun chiffre ni calendrier n’ont été évoqués, mais le message est clair : l’OM ne vend pas.

La Juventus maintient la pression, selon la presse italienne

D’après les informations du Corriere dello Sport, la Juventus continuerait toutefois d’explorer cette piste. Le quotidien italien évoque une insistance du club turinois, qui n’aurait pas abandonné l’idée de convaincre l’OM sur la durée. L’approche serait progressive, mêlant patience et échanges réguliers, sans rupture frontale avec la direction marseillaise.



Toujours selon le Corriere dello Sport, la stratégie de la Juventus consisterait à rester présente dans le dossier, en surveillant l’évolution du marché et le contexte sportif. L’hypothèse d’une offre améliorée ou d’un changement de situation n’est pas détaillée, mais l’intérêt demeure actif. À ce stade, aucune proposition officielle n’a été confirmée côté marseillais.

Pour l’OM, l’enjeu est double : préserver la compétitivité immédiate en Ligue 1 et maintenir une colonne vertébrale cohérente autour de Roberto De Zerbi. La direction estime que le timing et les conditions ne sont pas réunis pour envisager un départ de Pierre-Emile Højbjerg.

Le dossier reste donc ouvert sur le papier, mais verrouillé dans les faits. Tant que la position de l’Olympique de Marseille ne bouge pas, la Juventus devra se contenter d’insister à distance, dans un mercato où les rapports de force sont clairement établis.