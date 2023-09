Marcelino et son staff quittent l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Cette fois le départ de Marcelino se confirme. Le coach espagnol a donné sa démission à Pablo Longoria, il ne sera pas du déplacement à Amsterdam tout comme son staff. Une décision qui ne serait pas uniquement liée à la réunion de lundi.

Selon la Provence, cette fois c’est fait, Marcelino n’est plus le coach de l’OM. « Ce départ est avant tout l’une des conséquences de la réunion houleuse de lundi soir avec les supporters, puisqu’il ne se voyait pas continuer l’aventure sans son président, qui se laisse quelques heures de réflexion pour savoir s’il continuera sa mission… Il devrait être remplacé dans un premier temps par Pancho Abardonado. »

Abardonado pour assurer l’intérim



L’Olympique de Marseille traverse une crise intense en cette fin du mois de septembre. Sportivement, les échéances sont énormes, c’est pourquoi les groupes de supporters ont organisé une réunion avec la direction pour leur faire part de ce qui n’allait pas.

Seulement, cette réunion ne se serait pas passée comme prévue. Le torchon brûle entre les représentants des groupes de supporters et la direction actuelle qui aurait été sommé de démissionner. Marcelino, choqué par la situation aurait également pris la décision de quitter le club d’après L’Equipe.

Marcelino a donné sa démission à Longoria

Une tendance confirmée ce mardi soir par RMC puis par le média espagnol AS qui va encore plus loin. En effet, Marcelino aurait déposé sa démission à Pablo Longoria et ne devrait donc pas faire partie du voyage à Amsterdam, comme la direction marseillaise qui se serait mise de côté.

Un doute persiste toujours concernant l’identité de celui qui sera sur le banc face à l’Ajax ce jeudi : Jean-Pierre Papin ou Pancho Abardonado qui a également ses diplômes et qui a intégré lu staff de Marcelino depuis que le coach espagnol a signé à l’Olympique de Marseille.

OM : départ de Marcelino.

Selon le quotidien sportif espagnol As (@diarioas ), Marcelino a annoncé sa demission à son président mardi soir et ne sera pas du voyage a Amsterdam.

Si tu pars en courant au premier coup de vent… — Di Meco

L'ex défenseur de l'OMEric Di Meco n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer la situation de l'entraîneur espagnol du club marseillais Marcelino. Ce dernier aurait fait part de son désir de quitter « Marcelino qui n'était pas à la réunion veut partir en courant… Si tu pars en courant au premier coup de vent, même s'il est très fort et inattendu, tu ne peux pas être entraîneur de l'OM ! On nous expliquait qu'il y avait un délit de sale gueule avec Marcelino qui est trop mou sur le banc. Et bien dis moi ça confirme ce que l'on pense de toi depuis le début ! La même chose avec Tudor l'année dernière, lui il monte au créneau et il dit :'Je reste là jusqu'au bout', je te le dis. (…) Comment tu veux qu'il reste à l'OM, même si Longoria reste c'est impossible, »