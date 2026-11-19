Le Maroc de Nayef Aguerd s’installe à la cinquième place du classement FIFA, une première dans l’histoire de la sélection. Les Lions de l’Atlas devancent désormais le Portugal et le Brésil après leurs deux victoires contre le Niger.

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Le nouveau classement FIFA publié ce mercredi 18 novembre marque une étape importante pour la sélection marocaine. Avec des succès obtenus face au Niger, 5-1 puis 1-0, le Maroc gagne du terrain dans la hiérarchie mondiale et atteint le meilleur rang de son histoire.

Le Maroc entre dans le Top 5 mondial

La sélection de Nayef Aguerd↗ occupe désormais la cinquième position, juste derrière l’Angleterre. Cette progression permet aux Lions de l’Atlas de dépasser deux nations habituées aux premières places du classement FIFA : le Portugal et le Brésil. Pour le défenseur de l’Olympique de Marseille, cette performance accompagne la montée en puissance de son équipe nationale sur la scène internationale. Les deux victoires obtenues durant la trêve internationale ont directement contribué à cette nouvelle progression.

La France reste troisième derrière l’Espagne et l’Argentine

Le podium mondial↗ ne change pas. L’Espagne conserve la première place devant l’Argentine, tandis que la France reste troisième malgré une défaite contre l’Italie, 3-1, au cours de cette période internationale. Les Bleus ont toutefois remporté leur autre rencontre face à la Turquie, 2-1, et terminé à la première place de leur groupe de Ligue des nations. L’Angleterre, victorieuse de la Croatie puis de l’Espagne, reste quatrième devant le Maroc.

La Colombie revient dans le Top 10

Actualisé après 169 rencontres internationales, le classement voit également la Colombie retrouver le Top 10 pour la première fois depuis octobre 2024. Elle profite notamment du revers du Mexique contre la Jamaïque, sur le score de 3-2. Le Canada intègre pour la première fois le Top 25 mondial. Parmi les sélections ayant le plus progressé, la Libye et le Togo gagnent chacun sept places, tandis que la Mauritanie accuse le recul le plus important avec huit positions perdues.