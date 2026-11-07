Avant le déplacement de l’OM sur la pelouse du RC Lens, Bruno Genesio est revenu sur la période difficile traversée par Nayef Aguerd. L’entraîneur marseillais a évoqué les incertitudes liées à la blessure du défenseur, son impact mental et le temps nécessaire pour retrouver sa condition physique.

Voir sur YouTube

Nayef Aguerd↗ semble désormais retrouver son meilleur niveau sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. En conférence de presse, Bruno Genesio a toutefois rappelé que le défenseur marocain avait connu une longue période compliquée, marquée par une blessure dont la durée de récupération restait incertaine et par plusieurs changements dans sa situation.

Une blessure difficile à gérer mentalement

Selon Bruno Genesio, l’absence d’Aguerd↗ a été particulièrement éprouvante parce que le joueur ne savait pas précisément quand il pourrait reprendre. Le technicien a également rappelé que cette période lui avait fait manquer une Coupe du monde, avant un départ à la Real Sociedad durant l’été puis un retour à Marseille.

« Il est resté blessé avec une blessure particulière car il ne savait pas quand reprendre. Quand tu as une grosse blessure, et on te dit 6 mois, tu peux savoir quand tu reprends. »

Genesio a insisté sur la dimension mentale de cette situation, ainsi que sur le temps nécessaire pour retrouver un niveau physique compatible avec les exigences du haut niveau. Le retour du défenseur à l’OM ne s’est donc pas limité à une reprise médicale, puisqu’il a aussi dû reconstruire progressivement ses capacités physiques.

Genesio salue le travail réalisé pour son retour

L’entraîneur marseillais a rendu hommage au staff médical pour le travail accompli auprès d’Aguerd↗. Il a également expliqué bien connaître le joueur, qu’il avait déjà dirigé à Rennes, et a décrit les qualités qui lui permettent d’apporter à la défense olympienne.

« Je salue tout le travail du staff médical qui a su mettre en place les choses pour le remettre à niveau physiquement. Je le connais bien, je l’ai eu à Rennes, il retrouve ce niveau-là. »

Bruno Genesio a notamment mis en avant le jeu aérien, la vitesse et la qualité technique du Marocain dans la relance. Son expérience constitue également un atout identifié par le technicien, alors que l’OM doit se déplacer à Lens le dimanche 8 novembre.