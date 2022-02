[Marseille Champions Podcast] #VenteOM : Tentative d’autopsie d’un drama disproportionnel (avec Matthias Manteghetti)

Il y a presque un an (5 février 2021), tout le landerneau olympien entrait en ébullition. Deux journalistes (Thibaud Vézirian et Matthias Manteghetti) annonçaient la vente imminente de l’OM à des investisseurs saoudiens. Un an plus tard, le club est toujours officiellement la propriété de Frank McCourt mais la rumeur vit encore et semble avoir causé des divisions irréversibles entre « ceux qui y croient » et « les antis VenteOM ».

Retour avec Matthias Manteghetti sur un drama qui a pris des proportions incompréhensible au vu des enjeux.

https://podcast.ausha.co/mcp/s05e04-venteom-tentative-d-autopsie-d-un-drama-disproportionnel-avec-matthias-manteghetti