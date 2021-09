Vente OM : La mise au point de Matthias Manteghetti

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille. Sur notre plateau, le journaliste anciennement chez Canal + Matthias Manteghetti s’est exprimé pour la première fois sur la folle journée du 5 février 2021 où il a annoncé avoir des informations sur la vente de l’Olympique de Marseille.

Tous les supporters de l’Olympique de Marseille ont vécu une journée particulière le 5 février dernier. Après la publication de la vidéo de Thibaud Vézirian sur YouTube où il annonce que le club est vendu, le journaliste de Canal + Matthias Manteghetti intervient sur l’antenne d’Info Sport + pour livrer ses informations.

A suivre toute la journée sur IS+ et Canal+, nos infos et détails sur la #VenteOM :

-Montant de la vente approcherait les 480M€(McCourt en espérait 600).

-Augmentation de capital 2020 : chapeautée par les repreneurs.

-L.Campos ferait partie du projet. Il est à Marseille. #OM 1/2 — Matthias Manteghetti (@MManteghetti) February 5, 2021

Suite :

-E.Macron a participé aux discussions, via JHE qui veut aller «au bout». Intérêts de la 🇫🇷 via port Fos-Marseille, échanges avec Moyen-Orient.

-Achat stade et changement de nom à côté de Vélodrome (DP World(?)qui deviendrait principal sponsor).

Annonce proche.#OM #VenteOM — Matthias Manteghetti (@MManteghetti) February 5, 2021

Matthias Manteghetti explique pourquoi il a gardé le silence

Malheureusement, le soir-même sur la chaîne cryptée : aucune information supplémentaire livrée à ce sujet. Un silence radio qui a posé énormément de questions et qui a suscité encore plus d’intérêt sur l’hypothétique vente du club.

Sur notre plateau, le journaliste qui a maintenant quitté Canal +, est revenu sur cette folle journée pour la première fois. Il explique notamment comment il a vécu cette série d’événements et pourquoi il n’a pas pu livrer le reste de ses informations… Le tout est à retrouver sur la vidéos ci-dessus.

« Ces informations que j’ai publiées sur Twitter, elles y sont toujours. Pour moi, ça a commencé en mai 2020 avec des premières informations. Je creuse un peu mais pas énormément et j’ai d’autres infos en décembre. Pour moi, tout s’accélère le 3 février, le soir du match face à Lens, coaché par Nasser Larguet. Ce soir-là, je reçois un appel qui me confirme énormément d’informations que j’ai eues et qui m’en ramène d’autres. Et là, je commence à creuser à droite à gauche et tout va dans le sens de ces informations et de cette vente de l’OM. Le 5 février au matin, j’alerte mes supérieurs et ils me font confiance parce que ça faisait sept ans que je travaillais chez Canal + et j’ai toujours donné des informations sur l’OM qui se sont avéré vraies sur les transferts, le capitanat de Steve Mandanda etc… Donc mes informations sont recoupées et ça s’accélère avec notamment la vidéo de Thibaud. On me dit qu’il faut en parler à 17h et en parler le soir-même. Et là, on nous freine un peu. Pas en nous disant que c’est faux mais on me dit qu’il ne faut plus en parler alors que l’on avait annoncé que je serai dans le Late Football Club. Moi on me dit de ne plus en parler et c’est pour ça que je ne l’ai pas fait jusqu’à aujourd’hui. » Matthias Manteghetti – Source : Football Club de Marseille (20/09/21)

