Match face à Strasbourg, Jhon Duran décrypté par un spécialiste, Papin en approche… Les 3 infos OM de ce samedi !

Cette semaine, Jeune Footeux a affirmé que Pablo Longoria appréciait le profil de Jhon Duran, joueur colombien. Pierre Gerbeaud, spécialiste du football colombien nous décrit le joueur !

Selon les informations du site Jeune Footeux, « Pablo Longoria apprécie beaucoup le profil de Jhon Duran.« Pierre Gerbeaud, spécialiste du football colombien, travaillant sur place pour Lucarne Opposée nous explique les qualités du joueur, son profil et son histoire.

« Il va avoir 19 ans en décembre. Il vient d’un des meilleurs centre de formation de Colombie. C’est plutôt un gage de qualité. Il tournait bien là bas, il a été acheté très tôt. Il y a joué jusqu’à sa majorité. Chicago l’a pris à 17 ans. Il a fait toutes les équipes internationales des jeunes. Il est parti en MLS, il a fait un début de saison moyen voire très moyen. Après l’été ça a été mieux. Il a terminé très fort. En septembre, je crois qu’il met 5 buts. C’est ce qui l’emmène chez les A avec la Colombie. S’il n’avait pas été aussi bon, Luis Suarez aurait été appelé en sélection. Le sélectionneur a préféré l’appeler pour les matchs amicaux en septembre. » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (29/10/22)

Son style de jeu et sa compatibilité avec l’équipe

« C’est un gaucher, très bon de la tête, il est assez grand. Imposant, très véloce aussi. Il peut jouer en pivot, dos au but et sevir ses partenaires. Il aime aussi avoir de l’espace, aller dans la profondeur. Avec son physique, il arrive à bien tenir les défenseurs. Il a une bonne frappe de balle, assez puissante. Au niveau des prises de balle, des contrôles, ce n’est pas toujours collé au pied mais bon ça se travaille. Il aime prendre la profondeur, prendre l’espace. Il a aussi une bonne qualité de passe. Il a beaucoup de passes décisives et ce n’est pas une passe devant le gardien. C’est souvent bien inspiré, très intéressant où il arrive à la mettre au bon endroit pour son coéquipier. C’est intéressant. Ce serait une belle pioche. Mais s’il vient, ça voudrait dire que Dieng part ou Luis Suarez part. C’est intéressant avec Sanchez derrière et un autre offensif. Si tu le mets tout seul avec Payet eclaté et Gerson pas concerné, ça ne servira pas à grand chose. » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (29/10/22)

OM : Une énorme avancée pour l’arrivée de Papin !

Annoncé comme un des prochains membre du staff de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin vient de quitter son poste à Chartes, en N2 !

« En accord avec la direction du club, Jean-Pierre Papin, arrivé lors de l’intersaison en 2020, a décidé de mettre un terme à son aventure pour des raisons professionnelles, écrit le club de Chartres dans un communiqué. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de réussite dans son nouveau challenge« , a annoncé le club de N2 en cette fin de semaine !

Papin libéré, il va rejoindre l’OM?

Jean-Pierre Papin a récemment été lié à un retour à l’Olympique de Marseille, dans le staff. Interrogé à ce sujet lors de la cérémonie du ballon d’or, l’ancien joueur de l’OM était resté très évasif… Son arrivée pourrait donc s’accélérer avec ce départ de Chartes !

Si Longoria veut marquer le club, il doit ramener des anciens — Zeribi

Président de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria a remis de l’ordre à l’Olympique de Marseille après le passage chaotique de Jacques-Henri Eyraud. Sous sa présidence, l’OM vient de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la deuxième fois en trois saisons. Karim Zéribi expliquait dans Débat Foot Marseille que le président marseillais faisait du très bon travail depuis deux ans mais regrettait l’absence d’anciens du club au sein de l’organisme marseillais. Il cite l’exemple du Bayern Munich où plusieurs anciens du club comme Oliver Kahn ou Karl-Heinz Rummenigge travaillent désormais au sein du champion d’Allemagne. Il explique que si Longoria veut laisser sa trace à Marseille, il devra s’en inspirer et faire revenir des cadres au sein du club.

« Un club est une grande institution quand il a un style de jeu, un centre de formation, un public, des résultats et un palmarès. L’OM a un public incroyable et un joli palmarès mais ils ont oublié les deux autres aujourd’hui. Il n’y a pas de style de jeu bien défini à Marseille. Il faudrait qu’il y ait des cadres qui travaillent dans l’ombre à la pérennité du club. L’OM ne l’a pas, le Bayern Munich et le FC Barcelone, oui. Au Bayern, les anciens joueurs sont tous au club. Je me pose la question pourquoi l’OM n’arrive pas à reproduire ce schéma. Si Longoria veut marquer le club de son empreinte, il doit travailler sur cette question. Il a stabilisé le club, il fait du bon travail mais il faudrait qu’il apporte cette petite touche en plus. » Karim Zéribi – Source : Football Club de Marseille (12/09/2022)

Strasbourg – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille affronte le RC Strasbourg au Stade de la Meinau à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre le RC Strasbourg et l’Olympique de Marseille aura lieu à 21h00 au Stade de la Meinau. Le match sera retransmis sur Canal + Sport 360. Pour regarder OM – Lens en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Canal+ (accessible sur abonnent).

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Mbemba, Balerdi, Kolasinac, Clauss, Tavares, Kaboré, Touré

Milieux : Guendouzi, Rongier, Veretout, Elmaz

Attaquants : Suarez, Ünder, Sanchez, Payet, Harit, Gerson, Dieng

Strasbourg

Gardiens :

Matz Sels, Eiji Kawashima Défenseurs :

Colin Dagba, Thomas Delaine, Lucas Perrin, Ronaël Pierre-Gabriel, Gerzino Nyamsi, Maxime Le Marchand, Ismaël Doukouré Milieux :

Jean-Eudes Aholou, Adrien Thomasson, Dimitri Liénard, Sanjin Prcic, Jeanricner Bellegarde, Habib Diarra, Ibrahima Sissoko Attaquants :

Kévin Gameiro, Lebo Mothiba, Habib Diallo, Ludovic Ajorque.

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac (ou Touré)

Kaboré Rongier Guendouzi (ou Gerson) Tavares

Under (ou Gerson) Payet

Suarez (ou Dieng)

Strasbourg :

Sels

Perrin, Nyamsi, Le Marchand

Dagba, Thomasson, Prcic, Bellegarde, Delaine

Gameiro, Diallo

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de la Meinau (Capacité : 26 109 places).

L’Arbitre de ce Strasbourg – OM

L’arbitre désigné pour Strasbourg – OM ce samedi est monsieur Ruddy Buquet. Il sera assisté par Guillaume Debart et Thomas Luczynski. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Alexandre Perreau Niel. Les deux arbitres assistants vidéo seront YHamid Guenaoui et Christian Guillard.

La Météo

Prévision météo à Strasbourg à 21h (*)

– Nuageux(couverture nuageuse 45%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 19°C / ressentie 17°C

– Vent : S 9 km/h

– Taux d’humidité : 72%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Strasbourg en Ligue 1

Victoires de l’OM : 44 Match nul : 28 Victoires Strasbourg : 27

Déclarations d’avant-match

« Forcément, ça va être un gros match. Dans une période où leurs résultats ne sont pas très bons, il y a quand même beaucoup d’intensité dans leurs rencontres. C’est une grosse équipe ! Il faudra être parfaits dans beaucoup de domaines. (…) Quand tu es à Marseille, tu ambitionnes de gagner tous les matches. On connaît l’adversaire et la multitude de surprises qu’il peut y avoir. Il faudra être capables de s’organiser techniquement face à la pression qu’ils peuvent mettre. (…) L’OM n’a plus du tout le même visage que l’année dernière. C’est une équipe qui presse en permanence et qui fait quasiment du un contre un tout terrain. Je ne pense pas que leurs résultats actuels leur fassent changer leur façon de jouer » Julien Stéphan – Source : Conférence de presse (27/10/22)

« Des doutes? Non. Il faut faire une analyse match après match. La défaite contre Lens n’était pas méritée. On a fait des bons matchs du point de vue de la prestation. On a vraiment bien travaillé au niveau de la course, avec ou sans ballon. Les deux dernières prestations m’ont plus plu que celles des deux derniers mois. (…) Les joueurs sont conscients qu’on a besoin de points. Ils savent que le match de demain est très important. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (28/10/22)