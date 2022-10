Mercato : Prêté par l’OM, il l’affirme haut et fort : « c’est le meilleur moment de ma carrière »

Arrivé en 2018 à l’OM pour 14 millions d’euros (bonus compris), Nemanja Radonjic n’a jamais vraiment convaincu les coachs marseillais. En 62 matchs, le serbe aura marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives à l’OM, ce qui aura poussé les responsables du board olympien à l’envoyer en prêt dans différents clubs.

Après être passé en prêt par le Hertha Berlin en 2021, par le Benfica en 2022, cet été c’est au Torino que l’ailier a été prêté avec une option d’achat quasi-automatique. Mis de côté à Marseille pour des performances en demi-teinte, Radonjic s’épanouit complètement en Italie et ne regrette pas son départ de la cité phocéenne.

« Cet été, j’ai dit à mon agent : « Je veux seulement le Toro ». J’aimais l’idée de retourner en Italie et je voulais travailler avec Juric. Avant de signer, le coach m’a dit : « J’ai besoin de toi ». J’ai trouvé un club qui me mettait au centre de son projet, c’était fondamental. Je voulais tellement le Torino que j’ai même renoncé à une partie de mon ancien salaire. Je me sens protagoniste ici, c’est le meilleur moment de ma carrière. » Nemanja Radonjic – Gazzetta dello SportL’international serbe devrait quitter l’OM définitivement en juin 2023 pour 2 millions d’euros selon le journaliste italien Fabrizio Romano via Twitter.

Nemanja Radonjic on his future: « Torino trusts me for present and future ». He will leave OM as buy option clause is mandatory for June 2023, around €2m plus add-ons. 🇷🇸 #OM

Torino also hope to keep Nikola Vlašić from West Ham as he’s key player for their project. pic.twitter.com/O1xrkluVXI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2022