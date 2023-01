Match OM – Lorient : A quelle heure, sur quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte Lorient ce samedi 14 janvier 2023 dans le cadre de la 19e journée de L1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ?

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille reçoit le FC Lorient à l’occasion de la 19e journée de Ligue. Après s’être imposé face à Toulouse et Montpellier, puis en Coupe de France face à Hyères et à Troyes, les olympiens doivent désormais enchaîner pour se rapprocher un peu plus de la deuxième place du classement occupée par Lens. L’entraîneur de l’OM dispose d’un groupe amputé de plusieurs éléments. Si Payet est de retour, Amine Harit (genou) et Jonathan Clauss (adducteur) sont indisponibles, tout comme Tavares et Bailly (suspendus) pour cette rencontre qui sera arbitrée par Bastien Dechepy.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lorient aura lieu ce samedi à 19h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Prime Video.

OM – Lorient en Streaming

Pour regarder OM vs Lorient en streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime Vidéo (accessible sur abonnent).

La décla du coach

L’entraineur de l’OM s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match ce vendredi après midi. Il doit faire avec plusieurs absents importants…

« J’espère qu’ils ne nous créeront pas de problèmes. J’ai beaucoup de respect pour cette équipe qui est forte en contre-attaques. Il ne faut pas qu’on se repose sur nos lauriers. Nous allons jouer contre équipe qui pratique un bon football. On est meilleur qu’eux. Notre objectif est de gagner. Au Vélodrome on est 11+1 comme on dit en Turquie. On espère faire une grande performance et poursuivre notre série de victoires. Ce que je peux dire c’est que je suis très content de notre dernier match. On a réussi à faire ce qu’on voulait sur le terrain. On avait de la conviction. Les analyses, les grands programmes, je ne pense pas que ce soit ça qui compte. Ce qui compte c’est l’entraînement et le match de demain. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (13/01/2023)