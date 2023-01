Match Troyes – OM : A quelle heure, sur quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte Troyes ce mercredi 11 janvier 2023 dans le cadre de la 18e journée de L1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ?

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Troyes à l’occasion de la 18e journée de Ligue. Après s’être imposé face à Toulouse et Montpellier, puis en Coupe de France face à Hyères, les olympiens doivent désormais enchaîner pour se rapprocher un peu plus de la deuxième place du classement occupée par Lens. L’entraîneur de l’OM dispose d’un groupe amputé de plusieurs éléments. Amine Harit (genou) et Dimitri Payet (cheville) sont indisponibles, tout comme Tavares et Bailly (suspendus) pour cette rencontre qui sera arbitrée par Hakim Ben El Hadj.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Troyes aura lieu ce mercredi à 21h au Stade de l’Aube. Le match sera retransmis sur Prime Video.

Troyes – OM en Streaming

Pour regarder Troyes vs OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime Vidéo (accessible sur abonnent).

La décla du coach

L’entraineur de l’OM s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match ce lundi après midi. Il doit faire avec plusieurs absents importants…

« Hier ils ont joué avec l’équipe B, ils veulent avoir tous les titulaires à disposition contre l’OM. Ce sera un match dur mais on veut continuer sur cette lancée. (…) Ruslan était un objectif l’été dernier. J’espère que ça va vite se finaliser. C’est un joueur de qualité dans les 30 derniers mètres, il a un bon pied et une bonne qualité de jeu. Pour le reste, on verra si c’est un attaquant ou un soutien offensif. (…) J’espère qu’Eric Bailly ne prendra pas une grosse sanction car ce n’était pas un geste volontaire. Pour le reste, on peut remplacer les autres postes sans problème. Samuel Gigot s’entraîne avec nous depuis un moment, pour Jonathan, on va voir. Dimitri ne sera pas là mercredi (cheville). » Igor Tudor – source : Conférence de presse (09/01/2023)