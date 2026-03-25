Mathieu Flamini : une fortune colossale qui fait saliver les supporters marseillais…

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille et d’Arsenal, Mathieu Flamini s’impose aujourd’hui comme un entrepreneur majeur. Fort d’une réussite économique exceptionnelle, il n’écarte pas un retour dans le football, avec en ligne de mire un éventuel projet autour du club londonien.

Une reconversion spectaculaire pour Mathieu Flamini

Retraité des terrains depuis 2019 après un passage à Getafe, Mathieu Flamini a réussi une transition remarquable vers le monde des affaires. L’ancien milieu de terrain s’est imposé à la tête de GFBiochemicals, une entreprise spécialisée dans les alternatives durables aux produits pétrochimiques.

Selon plusieurs médias britanniques, la valorisation de cette société dépasserait aujourd’hui les 10 milliards d’euros. Une estimation qui placerait l’ex-international français parmi les sportifs les plus riches au monde. Ces chiffres, relayés notamment par la presse anglaise, témoignent d’un succès économique rare pour un ancien footballeur.

J’ai vu passer, y’a 2-3 jours, qqn qui demandait qu’est ce que ce serait un repreneur idéal pour l’OM ? Ben voilà. Flamini. Un des rares enfant du pays, formé au club et qui a fait carrière.

Un goût d’inachevé L’histoire serait folle https://t.co/FSqcaaOrEq — El Cabezòn (@OMondieuu) March 24, 2026

Arsenal et l’OM toujours présents dans ses projets

Malgré cette réussite, Mathieu Flamini n’a jamais coupé le lien avec le football. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et d’Arsenal a évoqué à plusieurs reprises son attachement à ces deux clubs.

« Évidemment, ces clubs occupent une place particulière dans mon cœur. Je n’oublie jamais d’où je viens », a-t-il expliqué. Une déclaration qui confirme son intérêt pour un éventuel projet futur, sans pour autant préciser de calendrier.

Dans un entretien accordé à The Athletic, il ajoutait : « Si l’occasion se présente au bon moment et que la discussion est constructive, je serais ravi de m’engager ».

Un dossier Arsenal bloqué par Stan Kroenke

Pour autant, un rachat d’Arsenal semble aujourd’hui difficilement envisageable. Le propriétaire du club londonien, Stan Kroenke, a régulièrement affirmé son intention de conserver ses parts et de poursuivre son engagement à long terme.

Valorisé à environ 2,6 milliards d’euros, le club reste hors de portée immédiate, même pour un profil disposant de moyens financiers importants comme Mathieu Flamini.

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Un retour dans le football encore flou

Interrogé par le Daily Express, l’ancien joueur reste prudent quant à son avenir dans le football : « Ne me demandez pas comment je vais m’impliquer dans le football, car je n’y ai pas réfléchi ».

À ce stade, aucun projet concret n’a été officialisé. Mais entre attachement à l’Olympique de Marseille, ambition entrepreneuriale et intérêt confirmé pour Arsenal, Mathieu Flamini conserve un profil à suivre de près dans les mois à venir.