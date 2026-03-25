OM : Pas de recours pour Mason Greenwood ? Mais une bonne nouvelle…

Privé de son atout offensif majeur, l’Olympique de Marseille devra composer sans Mason Greenwood pour le déplacement à Monaco le 5 avril. L’attaquant anglais est suspendu après un avertissement reçu contre Lille (1-2). Une absence qui pèse lourd à l’approche d’un rendez-vous clé en Ligue 1.

Suspension confirmée après Lille

La nouvelle est désormais actée : Mason Greenwood ne disputera pas le choc de Ligue 1 face à Monaco. L’attaquant de l’OM, averti lors de la défaite contre Lille (1-2), est automatiquement suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Une sanction réglementaire qui prive Habib Beye d’un élément central de son animation offensive.

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Selon les informations de L’Équipe, la commission de discipline aurait pu revenir sur ce carton jaune jugé sévère. Les images montrent en effet Mason Greenwood semblant subir le contact de Calvin Verdonk plutôt que le provoquer. Malgré cette possibilité, l’Olympique de Marseille n’a pas engagé de recours pour contester la décision arbitrale.

Une blessure légère et pas d’absence prolongée !

Sur le plan médical, les nouvelles sont rassurantes pour Mason Greenwood. Touché lors de cette rencontre, l’attaquant souffre d’une simple béquille. Les examens passés après le match n’ont révélé aucune lésion musculaire, écartant ainsi le risque d’une absence prolongée.

Pour autant, son indisponibilité face à Monaco constitue un vrai défi pour Habib Beye. Sans son meilleur buteur, l’OM devra réorganiser son attaque. Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et Igor Paixão voir Hamed Traoré apparaissent comme les principales options pour tenter de compenser ce manque.