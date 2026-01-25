Maupay, Baha… Les tableaux mercato OM de ce dimanche 25 janvier 2026 !

Ytois arrivées ont été officialisé, plusieurs départs sont encore dans les tuyaux dont celui de Neal Maupay ou encore de Garcia ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2026.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce dimanche, les négociations avancées entre Séville et l’OML pour le prêt de Maupay, le jeune Baha rejoint l’OM…
ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Quinten Timber
|Feyenoord
|4.5M€
|Ethan Nwaneri
|Arsenal
|Prêt payant sans OA
|Ziyad Baha
|libre
|–
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Himad Abdelli
|Angers
|2 – 4M€
|Da Cunha
|Cômes
|15M€
|Carascal
|Flamengo
|15M€
|Hadj Moussa
|Feyenoord
|22M€
|Souffian El Karouani
|FC Utrecht
|15M€
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Pol Lirola
|Hellas Véronne
|Libre
|Ruben Blanco
|–
|Libre
|Robinio Vaz
|LAS Roma
|20 + 5M€
|Luiz Felipe Ramos
|Rayo
|Libre
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Neal Maupay
|Fc Séville
|Prêt
|Ulisses Garcia
|Hellas, Suisse, Bundesliga…
|Prêt avec OA
|PE Hojbjerg
|PJuventus
|4M€
|Angel Gomes
|Angleterre
|5M€
|Darryl Bakola
|Leverkusen
|15M€
|François-Régis Mughe
|AEL Limassol
|1M€
