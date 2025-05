Maupay (OM) – “Je devrais être Marseillais dans les prochains jours !”

L’Olympique de Marseille a clôturé sa saison de la plus belle des manières. Déjà assuré d’un billet pour la Ligue des champions après sa victoire au Havre (3-1) samedi dernier, les Olympiens devaient s’imposer contre Rennes pour terminer deuxièmes du championnat. Un dernier match que les Marseillais ont gagné avec la manière, 4-2. Entré en cours de jeu, Neal Maupay s’est exprimé sur la suite de son aventure avec l’OM, lui qui est actuellement prêté par Everton…

“Si tout se passe bien, je serai Marseillais dans les prochains jours, semaines !”

Au micro des journalistes présents en zone mixte, l’ancien Niçois a donc évoqué son avenir et sa joie d’avoir pu finir second cette saison malgré des périodes agitées :

« Je pense qu’on n’est pas là pour parler de contrats. Il faut demander aux personnes concernées, mais en tout cas, moi, je suis très heureux ici, et si tout va bien, je serai à Marseille dans les prochains jours.”

“Oui, ça y est, c’est fait. Malgré toutes vos critiques, tout ce qui s’est passé cette saison, malgré les hauts et les bas, on a été deuxièmes quasiment tout le temps, et on finit deuxièmes. Donc l’objectif est rempli, et c’est mérité pour le club, pour les supporters et pour les joueurs, parce qu’on a des joueurs exceptionnels. Mason, avec tous les buts qu’il a marqués, Adrien, et tous les autres. Johnny, qui a eu des périodes compliquées et qui a fini la saison super bien. On a énormément de qualité dans le groupe, donc c’est totalement mérité. (…) Non, non, pas seul contre tous. Mais dès qu’on perd un match, on sent que c’est… ouais, dès que les médias n’ont pas de sujets de conversation, ça parle de Paris ou de Marseille, c’est ce que je ressens. Ce n’est pas du tout ce sentiment-là, mais c’est juste que, nous, on est contents d’avoir accompli ce qu’on a fait.

