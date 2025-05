OM : Mandanda évoque sa soirée spéciale et son avenir !

L’Olympique de Marseille a clôturé sa saison de la plus belle des manières. Déjà assuré d’un billet pour la Ligue des champions après sa victoire au Havre (3-1) samedi dernier, les Olympiens devaient s’imposer contre Rennes pour terminer deuxièmes du championnat. Cependant, au-delà de l’enjeu purement sportif, le moment fort de la soirée reste sans conteste l’entrée en jeu de Steve Mandanda dans les dernières minutes, saluée par une ovation monumentale du Vélodrome à la hauteur de son passage à l’OM. Une émotion forte qu’il a ensuite partagée en zone mixte…

Une soirée pleine d’émotions au Vélodrome. Si l’enjeu sportif était là avec la deuxième place, c’est surtout le retour de “Il Fenomeno” qui a fait vibrer le public marseillais. Steve Mandanda, monument de l’OM avec ses 613 matchs, a donc eu droit à une ovation XXL pour son entrée en jeu dans les dernières minutes. En zone mixte, l’ancien capitaine n’a pas caché son émotion… et a évoqué son avenir.

“Ça me rappelle à quel point j’aime ce club…”

Au micro de l’ensemble des journalistes présents en zone mixte, l’ancien Olympien a donc exprimé son émotion sur cette soirée particulière et donné quelques éléments de réponse sur son avenir :

“Je ne m’y attendais pas. J’en avais entendu parler. Pour vous dire la vérité, j’avais entendu dire que si je rentrais… Mais dans mon esprit, ce soir, comme je l’ai dit, ce n’était pas un match de jubilé. C’est pour cette raison que, quand on a discuté avec le coach cette semaine, j’ai refusé de jouer, dans le sens où c’était important pour l’équipe de bien terminer, de garder une certaine continuité. Mais le scénario du match, les événements, et tout ce qui s’est passé ont fait qu’il fallait que je vive ce moment-là. Je remercie également le coach d’avoir insisté, d’avoir fait en sorte… Il est venu me voir à plusieurs reprises pour me dire de jouer. Et au final, je suis rentré, donc je ne regrette pas. C’est un très grand moment.”

“Et je le répète aussi, c’était pour moi un moment, entre guillemets, que je ne voulais pas que l’on vive comme un jubilé. Les gens peuvent penser que c’était un jubilé ou mon dernier match, parce qu’encore une fois, je ne sais pas. Ça peut l’être, comme ça peut ne pas l’être. Mais aujourd’hui, je n’ai pas pris de décision.”

“C’est incroyable. Moi, je garde un souvenir extraordinaire ici. Et quand j’arrive, quand j’ai ces ovations-là, quand je vis ce moment-là, ça me rappelle à quel point j’aime ce club, à quel point je suis attaché à Marseille, et à quel point j’ai pu, à mon petit niveau, marquer aussi et être apprécié des supporters. Donc c’est quelque chose de fort et de grand.“

🗣️ Mandanda 🇫🇷 : « C’est incroyable ! (…) Quand je vis ces moments là…. Ça me rappelle à quel point j’aime ce club… À quel point je suis attaché à Marseille ! »#TeamOM #Mandanda #OMSRFC #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/IGOli9g0KS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 17, 2025

a lire aussi : OM : Benatia fait le bilan de la saison et évoque l’avenir !