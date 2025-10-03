Mauvaise nouvelle pour Pavard, bonne nouvelle pour l’OM !

La liste de Didier Deschamps pour la trêve internationale d’octobre est tombée ce jeudi et elle réserve quelques surprises. Parmi elles, l’absence de Benjamin Pavard, le défenseur de l’Olympique de Marseille, qui ne figure pas dans le groupe retenu pour affronter l’Azerbaïdjan (10 octobre) puis l’Islande (13 octobre), deux rencontres comptant pour les qualifications du Mondial 2026.

Pavard absent, Saliba confirmé

Le sélectionneur a convoqué un groupe de 23 joueurs, dans lequel on retrouve plusieurs cadres mais aussi de nouvelles têtes. En défense, William Saliba, également joueur de l’OM par le passé, est bien présent. En revanche, Pavard, régulièrement appelé ces dernières années, doit faire face à une concurrence accrue.

💙 Ils porteront le maillot Bleu lors du prochain rassemblement d’octobre ! Voici la 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 de Didier Deschamps 📋 À noter la première convocation pour Jean-Philippe Mateta 🫡 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eFtL32j4ne — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 2, 2025



La liste des défenseurs convoqués comprend : Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba et Upamecano. Une ligne défensive qui montre que le sélectionneur mise sur la polyvalence et la jeunesse.

Du côté des milieux, Camavinga, Koné, Olise, Rabiot et Khéphren Thuram sont appelés, tandis que l’attaque est menée par Mbappé, Nkunku, Coman, Barcola, Ekitike, Mateta et Akliouche.

Chez les gardiens, on retrouve Maignan, titulaire habituel, accompagné de Chevalier et Samba.

La France en tête de son groupe

Cette trêve revêt une importance capitale dans la course à la qualification. Après deux journées, la France domine le groupe D avec 6 points (+3), devant l’Islande (3 pts, +4). L’Ukraine (1 pt, -2) et l’Azerbaïdjan (1 pt, -5) ferment la marche.

Dans ce format, seul le premier du groupe obtient son billet direct pour la Coupe du monde. Le deuxième devra passer par les barrages. Les Bleus ont donc l’opportunité de creuser l’écart en cas de succès lors de ce rassemblement.

Pour Pavard, cette non-sélection est un coup dur. Le joueur de l’OM devra redoubler d’efforts en club pour convaincre Deschamps lors des prochaines échéances.