Mbappé chambre déjà l’OM avant Real Madrid – Marseille en Ligue des champions

À la veille d’un duel attendu au Santiago-Bernabéu, l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé a livré ses impressions sur la rencontre face à l’Olympique de Marseille. Invité de l’émission Téléfoot sur TF1, le capitaine de l’équipe de France n’a pas manqué d’évoquer son rapport particulier avec le club phocéen, contre lequel il a souvent brillé lorsqu’il évoluait en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Interrogé sur ce rendez-vous européen, le numéro 9 madrilène a glissé un message teinté d’humour à l’égard des Olympiens : « Je marque beaucoup de buts contre Marseille. Mais ils ont changé beaucoup avec Medhi Benatia, qui est un ami, on va voir. » Une manière pour le champion du monde 2018 de rappeler son efficacité passée face à l’OM, tout en reconnaissant les évolutions récentes du club depuis la nomination de Medhi Benatia au poste de directeur sportif.

“Jouer contre Marseille va, je l’espère, me rappeler de bons souvenirs.” Fort de ses dix buts inscrits face à l’OM, Kylian Mbappé se réjouit de retrouver le club phocéen, cette fois en Ligue des Champions. @YassinNfaoui @SaberDesfa pic.twitter.com/HoIwMLVh6y — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 14, 2025

Mbappé savoure ses retrouvailles avec Marseille

L’attaquant de 26 ans a également mis en avant l’importance de retrouver un adversaire français dans la plus prestigieuse des compétitions européennes : « C’est cool de retrouver des équipes françaises. En plus, on joue au Bernabéu, ça va être sympa, ça fait longtemps qu’ils n’ont pas connu la Champions League, ça va me rappeler de bons vieux souvenirs. »



Cette déclaration traduit à la fois la confiance et l’excitation de Kylian Mbappé, auteur d’un excellent début de saison avec le Real Madrid. Déjà décisif à plusieurs reprises en Liga et en Ligue des champions, l’attaquant veut prolonger sa dynamique face à un club français qu’il connaît bien.

Pour l’OM, de retour en Ligue des champions après plusieurs années d’absence, ce choc au Bernabéu représente un défi immense. Les hommes de Roberto De Zerbi devront faire face à l’un des joueurs les plus redoutables du monde et à une équipe madrilène en pleine confiance.