Mbemba, Laurienté, Maupay et un nouveau nom… Les Infos et rumeurs mercato OM de ce samedi

Comme tous les jours, Football Club de Marseille vous propose l’essentiel des infos et rumeurs mercato autour de l’Olympique de Marseille…

L’Olympique de Marseille est très actif sur ce mercato comme est encore venu le confirmer la signature de Jonathan Rowe hier après-midi. Et ce n’est pas fini…

La direction n’a pas caché sa volonté de recruter un nouvel avant-centre pour pallier à l’absence de longue durée de Faris Moumbagna. Selon Foot Mercato, l’OM n’a toujours pas abandonné la piste Neal Maupay. L’attaquant d’Everton se trouve dans sa dernière année de contrat, ce qui explique la volonté du club anglais de le céder sur un transfert sec. Marseille souhaiterait négocier un prêt, les négociations continuent…

Foot Mercato évoque également une piste toute fraîche suivie par la direction pour renforcer le milieu de terrain marseillais : Yacine Adli. L’ancien bordelais ne figure plus dans les plans de l’AC Milan et pourrait changer d’air cet été. Une arrivée à Marseille pourrait compenser un départ de Jordan Veretout…

Chancel Mbemba a été un taulier de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée sur la Canebière en 2022. Mais depuis cet été, le club cherche à s’en débarrasser…

Placé dans le loft des indésirables, le capitaine de la République Démocratique du Congo a notamment été sanctionné récemment par sa direction pour une altercation avec un membre du staff. Une sortie qui tarde à se préciser et qui semble crisper toutes les parties.

Foot Mercato nous apprend qu’une solution pourrait venir d’Arabie Saoudite. En effet, selon les informations du média en ligne, Al-Ittihad serait intéressé par le joueur et des premières discussions auraient déjà eu lieu. Le club entraîné par Laurent Blanc doit cependant avant de pouvoir concrétiser cette piste se séparer d’un autre défenseur étranger pour se conformer aux règles du championnat local.

Si Mbemba signe à Al-Ittihad, il rejoindrait une prestigieuse colonie de francophones comprenant notamment Karim Benzema, Ngolo Kanté ou encore Houssem Aouar. Le club devrait également être en position de satisfaire toutes ses exigences salariales.

La Provence nous apprend en effet qu’outre la recherche d’un suppléant à Faris Moumbagna dans le rôle d’attaquant remplaçant, l’OM a anticipé d’éventuels départs pas forcément ardemment souhaités. Ainsi si Bamo Meïté devait quitter la cité phocéenne Kiliann Sildillia pourrait bien être son remplaçant. Alors qu’en cas d’envol vers d’autres cieux d’Azzedine Ounahi ou d’Amine Harit, la direction a déjà ciblé leurs remplaçants.

Le duo Longoria-Benatia a identifié, toujours selon La Provence, un récupérateur et un relayeur dont l’un évolue chez un cador de Serie A.

L’Olympique de Marseille a officialisé hier après-midi la signature de Jonathan Rowe en provenance de Norwich en prêt avec option d’achat. Les sommes évoquées parlent d’un prêt payant de 2M€ assorti d’une option d’achat de 14,M€…

Cette somme aurait pu atterrir dans les caisses de Sassuolo puisque l’OM avait également des vues sur l’ailier français du club italien, Armand Laurienté. Selon Tutto Mercato Web, l’ancien club de Roberto De Zerbi aurait même repousser une offre de prêt payant à 1M€ avec une option d’achat à 14M€. Fenerbahçe aurait également été éconduit.

Une situation qui fait enrager le joueur qui a décidé de partir au clash et de ne plus se présenter aux entraînements. Tutto Mercato Web se demande comment tout cela peut se terminer pour toutes les parties puisque si des clubs italiens sont intéressés, ils ne semblent pas disposer à payer les 20M€ demandés par Sassuolo.

Il caso Laurienté è ancora aperto! Come riferito da @TuttoMercatoWeb il francese ha disertato ancora l’allenamento e oggi non giocherà contro il Cesena. Anche l’Olympique Marsiglia indispettito con il Sassuolo dopo il no all’ultima offerta da 15 milioni #calciomercato #TEAMOM https://t.co/jL25QqGTj0

— Antonio Parrotto (@AntonioParr8) August 24, 2024