Mbia : « Deschamps, il m’a fait du sale, quand j’ai dit que l’OM était un tremplin »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Stéphane Mbia. L’international camerounais nous raconte son arrivée à Marseille et sa relation particulière avec Didier Deschamps.

Lors de sa conférence de presse de présentation Stéphane Mbia avait maladroitement expliqué que l’OM représentait un tremplin pour sa carrière. Il nous raconte la vive réaction de Didier Deschmaps qui l’avait directement recadré.

A lire aussi : Ex OM: Adil Rami explique son confinement et se fait chambrer par Di Meco !

J’étais natif j’ai fait des déclarations que je n’avais pas le droit de faire — Mbia

. « Quand j’ai dis que l’OM était un tremplin, je vous promet, le coach, il m’a fait du sale (rires). Il ne m’a vraiment pas mis dans de bonnes dispositions, il m’a fait sauter. (…) J’étais natif j’ai fait des déclarations que je n’avais pas le droit de faire. Quand tu signes à l’OM, tu arrives dans un grand club. Le coach m’a pris dans un bureau, et il m’a dit : « tu es fou, tu te crois au quartier ici, tu vas voir ce qu’on va te faire maintenant… Et il y a eu tout ce déferlement ensuite dans les médias » (…) Ça fait partie de l’éducation, et c’est pour cela que tout au long de ma carrière à chaque fois que j’avais une grosse complétion une finale ou une demi-finale j’appelais le coach pour parler avec lui, et avoir ses conseils » Stéphane Mbia – Source : Footballclubdemarseille.fr

Retrouvez ci dessous l’interview de Stéphane Mbia en mode confinement ce Lundi, 06 avril