McCourt dévoile le profil du prochain président de l’OM

L’avenir de la présidence de l’Olympique de Marseille se précise. Alors que le cycle de Pablo Longoria semble toucher à sa fin, Frank McCourt a confirmé que le processus de recrutement de son successeur est déjà en cours.

Un profil bien défini

Dans ses déclarations, McCourt se montre clair sur les critères recherchés. Le futur président devra avant tout connaître l’environnement local : « Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille », explique-t-il au cours d’une interview accordée au JDD, insistant sur l’importance de comprendre la culture du club.

Au-delà de cet ancrage, le propriétaire de l’OM souhaite un dirigeant expérimenté, capable d’assumer un rôle central. « La personne doit aussi être un manager d’envergure », précise-t-il.

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Un poste clé dans l’organisation

McCourt rappelle l’importance stratégique de cette fonction. Selon lui, le président doit incarner pleinement le projet du club et représenter le propriétaire au quotidien. « C’est un poste évidemment fondamental », insiste-t-il.

Avec le temps, la direction estime avoir affiné sa vision du fonctionnement idéal de l’OM, notamment autour d’un leadership fort et structuré.

Une annonce attendue rapidement

Le calendrier est déjà fixé. McCourt espère officialiser ce choix avant la fin de la saison, signe que le processus est bien avancé.

Le dirigeant en profite également pour souligner l’évolution du club depuis son rachat : « Quand je regarde où en était l’OM quand je l’ai racheté et où il est maintenant, c’est le jour et la nuit ».

Un message clair, alors que l’OM s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa gouvernance.