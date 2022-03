McCourt met la pression sur Longoria, un remplaçant à Sampaoli et le dossier Vidal relancé… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : McCourt met la pression sur Longoria, un remplaçant à Sampaoli et le dossier Vidal relancé…

Si un départ de Jorge Sampaoli avant la fin de la saison parait peu probable, le coach argentin va devoir se montrer convaincant et redresser la barre. Car Pablo Longoria aurait des idées pour la suite, une mènerait à un coach espagnol libre de tout contrat…

Selon le média espagnol TodoFichajes, le président du club français, Pablo Longoria serait en contact avec Diego Martínez pour connaître sa prédisposition à prendre en charge l’équipe. Ce dernier pourrait être une solution en cas de départ de Sampaoli l’été prochain.

Longoria intéressé par le profil de Diego Martinez ?

Diego Martínez a été l’adjoint d’Emery à Séville, il est libre depuis son départ de Grenade l’été dernier. Le technicien de 41 ans serait en formation en Angleterre avec l’espoir d’y trouver un club. Il aurait rejeté plusieurs offres émanant de Levante, Getafe et Elche car son idée est de s’entraîner en Angleterre. Cependant, un club comme l’OM pourrait le faire changer d’avis. Mais rien n’est encore concret car Jorge Sampaoli est bien le coach de l’OM et il dispose de temps de relancer son équipe et cela commence ce jeudi par la réception du FC Bâle en Ligue Conférence.

Je veux amener l’OM le plus haut possible — Sampaoli

Dans des moments comme ça, il y a l’exigence de devoir gagner, cette obligation, et pour beaucoup de joueurs, cela génère de la pression, de la frustration même, je pense que le bon mot est frustration. L’équipe est jeune, en plus. On a très bien commencé contre Monaco, une équipe de haut niveau, on a fait une bonne première période. Je suis arrivé il y a un an, la Commanderie brûlait… C’est difficile pour les joueurs d’avoir tant de pression, la peur de perdre s’installe parfois. Or, on ne peut pas jouer avec cette peur au ventre. Quel que soit le résultat, victoire, nul ou défaite, l’important est de jouer sans peur. Moi ce que je veux, c’est le bien de l’OM. Je ne pense pas aux joueurs, aux supporters, aux dirigeants, mais au club. Je veux amener l’OM le plus haut possible, c’est pour cela que je travaille toute la journée. Demain (jeudi), on aura un gros match, on doit être protagonistes. C’est un moment difficile, une étape de formation pour les jeunes joueurs. Mais on doit dépasser cette peur et jouer librement. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (09/03/2022)

Mercato OM : Pablo Longoria ne lâche pas ce probable remplaçant de Kamara !

L’Olympique de Marseille va certainement devoir faire sans Kamara la saison prochaine… Pablo Longoria a coché le nom d’Arturo Vidal et lui aurait même fait une offre !

La saison prochaine, l’Olympique de Marseille va devoir faire sans Boubacar Kamara. Le milieu de terrain est en fin de contrat en juin et n’a pas encore prolongé… Cela semble en mauvaise voie mais Longoria a affirmé qu’il tenterait jusqu’au bout de négocier.

Longoria a formulé une offre à Vidal?

Dans tous les cas, il pourrait y avoir du recrutement à ce poste. Selon les informations de Calciomercato, le président marseillais aurait formulé une offre à Arturo Vidal. Le Chilien, qui gagne environ 6 à 7 millions d’euros par an, ne serait pas enclin à voir son salaire baisser lors des prochaines saisons malgré ses 35 ans.

Le média italien n’explique pas les détails de l’offre de Longoria à Vidal… Une chose est sûre cependant, l’Inter Milan ne devrait pas le retenir puisque le coach Inzaghi aurait d’autres plans à ce poste… Sampaoli, s’il est encore en poste, pourrait être ravi de revoir un ancien de ses joueurs débarquer et apporter de l’expérience dans son effectif.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

Interrogé au sujet de Boubacar Kamara en conférence de presse en décembre dernier, Jorge Sampaoli n’avait pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives dont Arturo Vidal pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ l’été prochain.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

OM : Comme les supporters, McCourt met aussi la pression à Longoria…

L’OM est dans une mauvaise passe. Sampaoli a bien du mal à trouver un onze de départ qui marche, le jeu se délite et les résultats avec. Dans ce contexte la pression augmente…

La défaite face à Monaco au Vélodrome ne rajoute qu’aux crispations. Pablo Longoria a rencontré les groupes de supporters qui sont remontés contre Jorge Sampaoli. Mais le président de l’OM doit aussi faire avec la pression de son actionnaire… En effet, selon l’Equipe, Frank McCourt « pas ravi de n’avoir pas récupéré l’argent d’une grosse vente au mercato d’hiver, lui met déjà une grosse pression sur les aspects financiers. » Pablo longoria ne peut donc pas se permettre d’envisager le limogeage de Sampaoli, il doit travailler avec son coach pour relancer la machine…

McCourt met la pression concernant les finances !

Pablo Longoria et son entraineur auraient comme priorité de retrouver l’équipe offensive aperçue à plusieurs reprises cette saison. De plus, le quotidien sportif explique que Longoria aurait demandé à Sampaoli d’essayer d’aligner Milik et Payet ensemble. Chose que le technicien argentin a fait face à Monaco dimanche dernier, sans succès. De plus, plusieurs joueurs laissés sur le banc comme Pape Gueye, Konrad de la Fuente ou en encore Harit laisse le président olympien dans l’expectative. Pablo Longoria a misé gros sur Sampaoli, les deux hommes sont dans le même bateau avec pour objectif se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions…

« Je crois que les moments d’exigence extrême où on doit gagner immédiatement apportent une pression. Si on ne gagne pas, cela génère une pression et une sorte de frustration dans un groupe jeune comme le notre. Contre Monaco on a fait une bonne première période. Cela fait un an que je suis là, il y avait alors le feu à la Commanderie. On ne peut pas jouer avec la peur au ventre. L’important c’est de jouer sans peur. Personne ne m’importe, ni les joueurs, ni Sampaoli, ni le président, ni les supporters. Ce qui m’importe c’est l’OM et le fait que le club finisse le plus haut possible. Demain on a un gros match et il ne faut pas avoir peur. C’est une étape de formation pour les jeunes joueurs. On doit dépasser nos peurs« Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/03/2015)