OM : Amoros détruit Sampaoli et se range derrière les supporters !

Ces derniers jours, les supporters de l’Olympique de Marseille n’ont pas hésité à montrer leur mécontentement envers le coach Sampaoli. L’ancien joueur Manuel Amoros s’est rangé derrière eux sur RMC.

En conférence de presse ce mercredi, Jorge Sampaoli semblait agacé par les messages de mécontentement des supporters marseillais. Le coach a réaffirmé qu’il oeuvrait pour le club et pas pour les supporters ni pour les dirigeants.

« Parfois des gens se sentent au-dessus du club. Quand je suis arrivé ici, on était 11e. Il ne faut pas l’oublier, et là on a été 2e pendant presque toute la saison. On a été au-dessus de Lyon, de Lille, de Lens qui sont des équipes bien établies. Je pense que c’est quelque chose de bon. Je ne fais pas attention à l’adhésion populaire. On a besoin de ressentir de l’amour pour gagner et pas seulement quand on gagne. C’est facile de nous apprécier et de nous aimer quand on gagne. Mais ce que l’on veut et ce dont on a besoin c’est vraiment de soutien et d’être poussé. Surtout les jeunes. L’équipe a connu beaucoup de changements avec des joueurs qui sont partis. On a tendance parfois à perdre un peu nos objectifs vers la fin et il faut vraiment réussi à inverser cela. C’est une bonne chose de jouer en Conference League et d’affronter des adversaires de niveau international. C’est important d’être uni. Il ne faut pas penser trop négativement. Il faut faire en sorte que sur le terrain et dans les tribunes tout le monde pense à ce qui est bon sur le club. Peu importe qui est sur le terrain et dans le onze de départ, il faut réussir à être uni. Je sais qu’il y a des gens qui attendent l’échec et il faut faire en sorte de leur prouver que ce n’est pas le cas. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/03/22)

On demande aux supporters de soutenir l’équipe. Il n’a qu’à mettre les joueurs à leur place — Amoros

Au micro de RMC, Manuel Amoros est revenu sur cette déclaration de l’entraîneur argentin. Il se range derrière les supporters et réclame du changement de la part Jorge Sampaoli qui ne ferait pas les bons choix d’après lui.

A LIRE AUSSI : OM : Comme les supporters, McCourt met aussi la pression à Longoria…

« On est au 21e siècle et les supporters sont partie prenante du club. Aujourd’hui, l’entraineur, c’est un mercenaire. Il arrive et s’en va et laisse parfois le club dans des situations compliquées. Chaque fois, on demande aux supporters de soutenir l’équipe. Il n’a qu’à mettre les joueurs à leur place. Ils changent à chaque match de composition. Les joueurs, pour être bien, doivent se préparer. Le joueur ne sait donc pas s’il va jouer et a un problème mental pour la préparation de son match à venir. Milik met 3 buts et va sur le banc après. Comment veux-tu qu’il comprenne cette situation ? Au foot, il faut compter sur les supporters »