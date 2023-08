McCourt tape du poing sur la table? Ünder c’est fait? Sanchez s’éloigne ! Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : McCourt tape du poing sur la table? Ünder c’est fait? Sanchez s’éloigne !

Mercato OM : Le transfert d’Under acté ! (Un montant de transfert finalement plus élevé?)

Le départ de Cengiz Under n’est toujours pas officialisé. Il pourrait l’être dans les prochaines heures. L’international turque devrait bien rejoindre Fenerbahçe.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l’attaquant de l’OM Cengiz Under ne s’est toujours pas engagé avec Fenerbahçe. Les discussions entre les deux clubs se sont poursuivis ces derniers jours et ont finalement abouti à un accord, indique le journal l’Equipe ce mercredi.

D’après le quotidien sportif, le montant du transfert pourrait ainsi atteindre les 15 Millions d’euros. C’est en tout le chiffre avancé par les dirigeants marseillais. (Un montant inférieur à 10M€ d’euros avait initialement été évoqué)

D’autre départs à prévoir à l’OM

Du côté de l’OM, d’autres départs sont à prévoir dans les prochaines semaines. Un milieu de terrain devrait également faire ses valises. Les membres du loft (Amavi, Lirola et De La Fuente) sont quant à eux priés de se trouver rapidement une porte de sortie.

Mercato : Sanchez s’éloigne encore plus de l’OM ?

Le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille la saison dernière se dirigerait vers la Roma ? Le club de la louve entraîné par Mourinho aimerait compter sur Alexis Sanchez pour l’exercice à venir.

Alexis Sanchez en Italie plutôt qu’à l’Olympique de Marseille ? Il Messaggero annonce que le Chillien est dans le viseur de la Roma de Jose Mourinho. Une nouvelle touche en Europe après le FC Barcelone et l’Inter. Fernando Felicevich, l’agent du joueur, semble faire tout son possible pour trouver un club plus ambitieux que l’OM pour son joueur. Sanchez restera assurément en Europe la saison prochaine comme l’avait indiqué son agent en avril dernier au quotidien chilien El Mercurio.

Un retour en Italie pour Alexis Sanchez ?

Le favori semble être le club de la Louve. D’autant plus que la Roma est en difficulté pour obtenir un accord avec l’attaquant de West Ham, Gianluca Scamacca. Doublé par l’Inter dans ce dossier, les Giallorossi s’étaient rabattu sur Alvaro Morata, mais la concurrence de la Juventus, où il vient de passer un an en prêt pourrait poser problème.

C’est ainsi que l’AS Roma a pris des renseignements sur le désormais ex-marseillais qui a évolué 3 ans en Italie du coté de l’Inter Milan (Sanchez n’est plus sous contrat avec l’OM depuis le 30 juin 2023). Le club coaché par José Mourinha pourrait transmettre une offre dans les prochains jours.

Deux joueurs de 35 ans devant, c’est quand même problématique

Après la folle arrivée d’Iliman Ndiaye, est-ce que l’Olympique de Marseille a encore besoin de se renforcer devant ? C’est la question sur laquelle s’est penché l’équipe de Débat Foot Marseille. Et le nom d’Alexis Sanchez était bien évidemment dans le débat.

» Si on prend Sanchez avec Aubameyang ça nous fait quand même une attaque avec deux mecs de 35 ans et je me disais, c’est quand même problématique » expliquait Franck Conte, même si pour lui » Sanchez est un joueur avec une science du football et une intelligence au niveau du placement ». Néanmoins, Jean-Charles De Bono rappelle que malgré son âge avancé, « Aubameyang va encore vite » et pourrait donc apporter de la profondeur à l’équipe de Marcelino et être complémentaire de Sanchez.

Mercato OM: Franck McCourt « se désespère » et tape du poing sur la table !

L’Olympique de Marseille est très actif durant ce mercato estival, ce qui a tendance à emballer les supporters marseillais, au contraire du propriétaire Franck McCourt qui espère dégraisser l’effectif et réaliser de grosses ventes.

La direction de l’OM effectue un quasi-sans-faute sur le marché des transferts avec les arrivées successives de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Imaïla Sarr et Iliman Ndiaye pour moins de 50 millions d’euros. Des profils correspondant à la philosophie de jeu de Marcelino et qui ne seront vraisemblablement pas de trop pour passer les deux tours d’accession à la Ligue des Champions.

Selon le journal l’Équipe, le mercato estival olympien n’est pas encore terminé. Des ajustements défensifs sont encore possibles, avec la recherche d’un latéral polyvalent capable d’être la doublure de Renan Lodi et de Jonathan Clauss. Un milieu offensif serait également dans le viseur du duo Longoria-Ribalta pour jouer couloir gauche dans le nouveau système du technicien espagnol.

McCourt veut boucler des ventes

Seulement, Franck McCourt n’est pas aussi enthousiaste que les observateurs et les supporters par le mercato des dirigeants olympiens. Certes, le propriétaire de l’OM apprécierait la capacité de Longoria à réaliser des bons coups mais il « se désespère » des plus-values effectuées par d’autres clubs français à l’image de l’AS Monaco et du Stade Rennais.

Pour l’homme d’affaires américain, la vente de Cengiz Ünder à Fenerbahçe, actée pour 15 millions d’euros selon l’Équipe est une première bonne nouvelle. Il exige une deuxième grosse vente durant le cours de l’été. Mattéo Guendouzi, un temps annoncé sur le départ, pourrait être le second sacrifié durant le cours de l’été. L’international français est suivi depuis des mois par Aston Villa ou encore West Ham. La valeur du milieu tricolore est estimée à près de 30 millions en Angleterre, de quoi ravir le propriétaire de l’OM.