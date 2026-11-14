Medhi Benatia a été interrogé sur les énormes salaires proposés à certains joueurs de l’OM. L’ancien dirigeant marseillais estime que cette réalité accompagne le club depuis toujours et relativise l’argument de la sécurité parfois avancé pour justifier ces rémunérations.

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Dans le nouveau programme de Canal+, Menu Latour, Medhi Benatia↗ s’est exprimé sans détour sur la politique salariale de l’Olympique de Marseille. Questionné sur les montants élevés accordés à certains éléments de l’effectif olympien, l’ancien dirigeant a rappelé que les gros salaires ne constituent pas une nouveauté sur la Canebière.

Benatia rappelle une tradition ancienne à Marseille

Pour Medhi Benatia↗, un joueur ne rejoint pas forcément l’OM sans la perspective d’un salaire important. Il considère que cette dimension fait partie de l’histoire du club et qu’elle accompagne régulièrement les discussions autour de son attractivité auprès des joueurs.

« À l’OM, il y a toujours eu des gros salaires. »

L’ancien dirigeant a également rapporté que certains joueurs évoquent leur sécurité lorsqu’ils parlent de leur situation à Marseille. Il a cité les préoccupations liées au home-jacking, tout en contestant l’idée selon laquelle une autre grande ville offrirait nécessairement un environnement plus sûr.

La comparaison avec Londres

Dans son intervention, Medhi Benatia↗ a directement comparé Marseille à Londres. Il a défendu la ville où évoluent les joueurs de l’OM et a mis en doute la perception d’une sécurité automatiquement supérieure dans la capitale anglaise.