OM : ce qui a changé à la Commanderie depuis le départ de Medhi Benatia

L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’Olympique de Marseille s’accompagne d’une nouvelle atmosphère au sein du club. Dans un reportage consacré à la préparation estivale de l’OM, L’Équipe décrit plusieurs changements perceptibles à la Commanderie depuis la fin de l’ère Medhi Benatia.

Une ambiance plus sereine selon L’Équipe

Quelques jours après la reprise de l’entraînement, L’Équipe décrit un climat différent au sein du centre Robert Louis-Dreyfus.

Selon le quotidien, Bruno Genesio a rapidement cherché à instaurer une ambiance plus apaisée auprès de son groupe. L’entraîneur aurait expliqué aux joueurs qu’il savait combien la saison 2025-2026 avait été éprouvante sur le plan mental et qu’il souhaitait désormais leur permettre de travailler « dans la sérénité ».

Le groupe aurait rapidement ressenti cette évolution et apprécierait cette nouvelle atmosphère de travail.

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Un fonctionnement qui évolue

Toujours selon L’Équipe, plusieurs changements sont observés au quotidien à la Commanderie.

Le quotidien évoque un environnement plus calme, avec moins d’éclats de voix et une volonté d’installer davantage de tranquillité autour du groupe professionnel.

L’Équipe indique également que le bâtiment sportif est désormais moins fréquenté par des intervenants extérieurs au secteur sportif.

Bob Tahri absent de la reprise

Autre élément relevé par L’Équipe : Bob Tahri, présenté comme le bras droit de Medhi Benatia, n’est pas présent lors de cette reprise.

Le quotidien rappelle qu’au printemps dernier, son nom cristallisait une partie du mécontentement du vestiaire envers l’ancien directeur sportif.

À ce stade, aucune communication officielle de l’OM n’a toutefois été faite concernant son statut ou les raisons de son absence.

Une nouvelle page pour l’OM

Ces premiers changements interviennent alors que l’OM ouvre un nouveau cycle avec Bruno Genesio comme entraîneur et Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif.

Selon L’Équipe, cette nouvelle organisation s’accompagne d’une volonté d’apaiser le quotidien du groupe, même si l’effectif reste appelé à évoluer d’ici à la fin du mercato estival.

Le quotidien souligne ainsi que les premiers jours de préparation sont marqués par une atmosphère différente, alors que le club cherche à tourner la page de la saison passée.