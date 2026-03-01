Medhi Benatia va bien quitter l’OM !

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période institutionnelle agitée, Medhi Benatia a tenu à mettre les choses au clair. Dans des propos relayés par le Le Journal du Dimanche, l’ancien défenseur marseillais explique les raisons de son engagement, dément toute manœuvre en coulisses et confirme un départ en fin de saison.

Benatia insiste d’abord sur le lien personnel qui l’unit à l’OM, où il a été formé. Dans un contexte délicat, il affirme avoir agi par fidélité et responsabilité.

« Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion mûrissait. J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir. »

Pas de manœuvre en interne

Face aux spéculations sur une éventuelle lutte d’influence au sommet du club, Benatia dément catégoriquement toute stratégie personnelle. Son maintien s’inscrirait uniquement dans une logique de stabilité jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

Dans une période marquée par des tensions internes et des interrogations sur la gouvernance, cette prise de parole vise à apaiser le climat autour de l’OM et à recentrer le débat sur le terrain.

Le JDD confirme par ailleurs que le club est a la recherche de son successeur