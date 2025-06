Medina 3e recrue ? Drôle de possibilité pour Maupay et des courtisans pour cet international… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 21 juin 2025 ! Au programme ce soir :

Medina, ça avance bien…

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille prend un tournant décisif avec la probable arrivée de Facundo Medina, défenseur argentin de 26 ans, actuellement sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2028. Selon les informations de L’Équipe, les négociations entre les deux clubs sont bien avancées, et un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. L’OM tient peut-être là sa troisième recrue, après CJ Egan-Riley et un premier renfort défensif en discussion.

Facundo Medina, qui vient de terminer une série de matchs internationaux avec l’Argentine dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026, a profité de cette trêve pour échanger avec Leonardo Balerdi, capitaine marseillais et compatriote. Le défenseur central n’est pas étranger à l’environnement bouillant du Vélodrome, lui qui a déjà pu jauger l’intensité du public marseillais lors de ses cinq saisons en Ligue 1 avec Lens.

Les négociations se poursuivent entre l’OM et Lens au sujet de Facundo Medina, décidé à rejoindre le sud de la France. Un dénouement heureux est espéré d’ici une dizaine de jours.

— L'Équipe (@lequipe) June 20, 2025



Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Medina pourrait évoluer au poste de défenseur central, mais aussi couvrir le flanc gauche. “C’est un joueur capable de jouer latéral gauche, c’est un profil qui nous offre plusieurs solutions”, confie-t-on en interne. Cette polyvalence intéresse tout particulièrement l’entraîneur italien, en quête de fiabilité défensive après une saison 2024-2025 marquée par de nombreuses lacunes dans ce secteur.

Le RC Lens réclamerait 25 millions d’euros pour céder son joueur, une somme que l’OM cherche à faire baisser. Arrivé à Lens pour moins de 5 M€ en 2020 en provenance de Talleres, Medina représente une belle opération financière pour les Sang et Or. Mais côté marseillais, on estime que le joueur, motivé par le projet et séduit par la perspective de jouer un rôle majeur à Marseille, pourrait peser dans les négociations.

L’objectif des dirigeants olympiens est clair : finaliser l’opération avant la reprise de l’entraînement à la Commanderie, prévue le 7 juillet. La présence de Medina dès la préparation estivale serait un signal fort envoyé par le club phocéen, qui veut rapidement construire une défense compétitive autour de profils jeunes, expérimentés et engagés.

Avec ce dossier bien engagé, l’Olympique de Marseille continue de renforcer son secteur défensif, une priorité clairement définie en ce début d’été, et affiche de grandes ambitions pour la saison à venir.

Un départ inattendu de Maupay ?

Le mercato réserve parfois des surprises inattendues, et celle-ci en fait partie. D’après Leandro Adonio Belli, journaliste d’un média argentin spécialisé dans l’actualité du Racing Club, Neal Maupay figure parmi les attaquants ciblés par le club de Buenos Aires pour renforcer son effectif. L’attaquant de l’Olympique de Marseille serait même en bonne place aux côtés d’Alejo Véliz et Elías Torres dans les discussions internes du club argentin.

Ce qui donne un relief tout particulier à cette rumeur, c’est le parcours et les ambitions personnelles de Maupay. Récemment naturalisé argentin grâce à ses origines familiales, l’ancien international Espoirs français nourrit un rêve inattendu : porter le maillot de l’Albiceleste. C’est en tou cas ce que révèle journaliste argentin.

Neal Maupay, delantero francés del #OlympiqueDeMarsella, es uno de los delanteros en carpeta por #Racing. 👉 El atacante se nacionalizó argentino y sueña con jugar en la Selección #Argentina 🇦🇷 ℹ️ Las otras opciones en carpeta son Alejo Véliz y Elías Torres. pic.twitter.com/ENAbxBQzu3 — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) June 20, 2025

Neal Maupay semblait vouloir rester à Marseille une saison supplémentaire, sous les ordres de Roberto De Zerbi qui l’apprécie particulièrement, et avec la perspective de disputer la Ligue des champions. L’OM, qui avait déboursé près de 8 millions d’euros (bonus compris) pour l’arracher à Everton, ne devrait pas tout faire pour le retenir après une première saison en demi-teinte. Il faut également noter qu’en cas de transfert, 20 % du montant de la revente seront reversés à Everton.

Mais dans un mercato peut évoluer très vite, surtout si le joueur pousse pour ce rêve argentin. Cela permettrait à l’OM de renflouer ses caisses et de passer à l’action sur des dossiers ambitieux sur le plan offensifs.

Merlin a des options !

Quentin Merlin pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille durant le mercato estival. Il ne manque pas de sollicitations, selon les informations de La Provence.

Actuellement engagé avec l’équipe de France Espoirs à l’Euro, Quentin Merlin ne passe pas inaperçu sur le marché des transferts. Malgré une fin de saison en tant que remplaçant d’Ulisses Garcia à l’Olympique de Marseille, le latéral gauche conserve une belle réputation auprès des recruteurs.

Pour autant l’ancien nantais ne manque pas de prétendants si l’on en croit les informations du quotidien régional. Le Stade Rennais, à la recherche d’un nouveau latéral gauche après le départ d’Adrien Truffert pour Bournemouth serait sur le coup. Un club de Bundesliga ainsi qu’une formation de Premier League auraient également signalé leur intérêt.

Pour l’heure, les discussions restent embryonnaires et aucun accord ne semble imminent. Côté marseillais, on ne ferme pas totalement la porte, mais un départ de Merlin ne se ferait qu’à des conditions avantageuses. Protégé par un contrat qui court jusqu’en 2028, le jeune défenseur représente une possible plus-value significative. Arrivé en janvier 2024 en provenance du FC Nantes pour un montant avoisinant les 10 millions d’euros, le joueur de 23 ans a vu sa valeur grimper, estimée aujourd’hui autour de 15 millions.

Une belle offre sera donc forcément étudiée, mais les dirigeants entendent rester fermes sur le montant du transfert.

