Medina visé, l’Inter prêt à mettre 22M€ et des absents plus Gouiri incertain face au TFC… Les 3 infos OM de ce vendredi !

L’OM verrait bien une association Medina – Balerdi

À l’approche du mercato estival, l’Olympique de Marseille suit de près la situation de Facundo Medina. Le défenseur argentin du RC Lens, en quête d’un nouveau défi, pourrait être une option pour renforcer l’arrière-garde phocéenne. L’OM envisagerait notamment de l’associer à son compatriote Leonardo Balerdi, mais la concurrence s’annonce rude avec plusieurs clubs européens également sur les rangs.

Facundo Medina, l’un des derniers cadres du RC Lens vice-champion de France en 2023, semble vivre ses dernières semaines sous le maillot sang et or. Plusieurs clubs européens et l’Olympique de Marseille suivent de près l’évolution de son dossier, alors que le défenseur argentin de 25 ans cherche un projet plus ambitieux.

Récemment rappelé avec l’Albiceleste, Medina a disputé quelques minutes lors de la large victoire de l’Argentine face au Brésil (4-1), le 26 mars, dans le mythique stade Monumental de Buenos Aires. Un retour en sélection qui tombe à point nommé pour un joueur en quête d’un nouveau défi. Son départ de Lens cet été ne fait guère de doute.

Prolongé en avril 2024 jusqu’en 2028, Medina était initialement un élément clé du projet de Franck Haise, qui envisageait même de lui confier le brassard de capitaine. Mais le départ de l’entraîneur et le changement de direction qui a suivi ont bouleversé la situation. La politique d’austérité instaurée par le propriétaire Joseph Oughourlian a conduit au départ de plusieurs cadres ces derniers mois, dont Brice Samba, Kevin Danso et Przemysław Frankowski.

Cet hiver, Medina avait déjà suscité l’intérêt de plusieurs clubs, notamment en Angleterre et du côté de l’OM, mais il avait choisi de rester jusqu’en juin, par fidélité au club nordiste. Un engagement qui pourrait prendre fin à l’issue de la saison, alors que Lens, en difficulté, ne disputera vraisemblablement pas la prochaine Coupe d’Europe.

Selon les infirmation du journal l’Equipe, l’OM, toujours à la recherche de renforts défensifs, garde un œil attentif sur sa situation et pourrait tenter de l’associer à son compatriote Leonardo Balerdi. Mais d’autres prétendants, comme Crystal Palace, le Bayer Leverkusen et l’AS Rome, ont également manifesté leur intérêt ces derniers mois. De son côté, Medina, qui considère Lens comme sa « deuxième maison », dispose encore de six matches pour conclure son aventure nordiste en beauté avant un probable départ vers un nouveau challenge.

L’inter prêt à mettre 22M€ pour Luis Henrique ? L’OM en veut 10 de plus !

Alors que l’OM pique sa crise à 7 journées de la fin, le mercato du club pourrait commencer rapidement après la fin du championnat. L’avenir de Luis Henrique pourrait bien s’écrire en Serie A. L’ailier polyvalent de l’Olympique de Marseille, sous contrat jusqu’en 2028, est dans le viseur de l’Inter Milan.

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le club lombard serait sur le point de formuler une offre officielle. D’après les dernières informations de Di Marzio, l’Inter évaluerait le joueur à une somme comprise entre 22 et 25 millions d’euros. Cependant, l’OM attendrait un montant situé entre 30 et 35 millions d’euros pour libérer le Brésilien. Les négociations sont en cours depuis trois semaines, mais un accord semble encore loin d’être trouvé. Selon la Gazzetta dello Sport, “La volonté est de le recruter avant le prochain Mondial des clubs. La présence de Benatia à San Siro mercredi soir va dans ce sens, même s’il s’agit simplement du début des négociations. La relation entre les clubs est très bonne et celle avec Roc Nation (qui gère les intérêts du joueur) aussi…”

Arrivé à Marseille en 2020 en provenance de Botafogo, Luis Henrique avait été recruté pour 8 millions d’euros. Après des saisons en dents de scie, il s’est imposé comme un élément important de l’effectif marseillais, attirant ainsi l’attention de clubs européens.

L’Inter Milan, qui dispose d’une longueur d’avance sur la concurrence, souhaiterait finaliser l’opération avant la fin du mois de mai. L’objectif des dirigeants nerazzurri est d’inscrire Luis Henrique à la Coupe du Monde des clubs (14 juin – 13 juillet). Le dossier reste donc ouvert et pourrait évoluer rapidement dans les prochains jours, en fonction des discussions entre les deux clubs.

Harit retour surprise ? Gouiri incertain…

À l’approche de la réception de Toulouse, l’Olympique de Marseille enregistre un retour important avec Amine Harit, désormais apte à s’entraîner avec le groupe. Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, alors que plusieurs joueurs sont encore en phase de reprise.

L’infirmerie marseillaise reste bien remplie. Luis Felipe et Pierre-Emile Højbjerg, blessés plus récemment, poursuivent leur rééducation et s’entraînent individuellement. Ils ne seront pas disponibles pour la rencontre face au TFC. Même situation pour Leonardo Balerdi, touché au genou et contraint à un repos prolongé. Faris Moumbagna, quant à lui, est toujours en phase de reprise et son retour à la compétition n’est pas encore acté. Amine Gouiri est lui incertain…

Harit de retour avec le groupe avant la réception de Toulouse.

En revanche, l’OM pourra compter sur Murillo, désormais apte et prêt à postuler pour une place dans le groupe. La présence d’Amine Harit constitue également une bonne nouvelle pour le staff marseillais, reste à savoir si ce dernier sera dans le groupe pour la match de dimanche. L’entraîneur phocéen devra composer avec ces absences et ces retours progressifs pour tenter de décrocher un résultat positif face à Toulouse, un adversaire toujours difficile à manœuvrer.