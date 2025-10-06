Même cet ancien joueur du PSG l’affirme : “cette saison, il faudra compter avec l’OM”

L’Olympique de Marseille impressionne en ce début de saison 2025-2026. Après sept journées de Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi pointent à la deuxième place du classement, portés par une série de quatre victoires consécutives, dont deux succès de prestige contre le PSG et Strasbourg. Un départ qui n’a pas laissé indifférent l’ancien défenseur parisien Grégory Paisley, désormais consultant sur RMC, qui s’est montré admiratif devant la transformation du club phocéen.

Interrogé sur les ondes de RMC, Grégory Paisley a salué le travail réalisé à Marseille depuis l’intersaison : « Cela devient très cohérent, par rapport à l’intersaison, le recrutement ; ils ont passé un step. Cette dynamique s’est enclenchée et cette défaite au Real leur a permis de prendre confiance. Cette saison, il faudra compter avec l’OM. Mentalement, ils ont switché, c’est plus cohérent, avec un recrutement solide. Ils ont franchi un cap. Gagner à Strasbourg, c’était le test le plus dur, ils l’ont réussi. »

Ces propos résument bien le ressenti général autour du club marseillais. Après une préparation prometteuse et un mercato jugé intelligent, l’OM affiche une identité de jeu claire, basée sur la possession et l’intensité voulues par De Zerbi. L’équipe, emmenée par un Greenwood en grande forme, semble enfin avoir trouvé un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive.



Le succès face à Metz (0-3) lors de la 7e journée symbolise ce changement d’état d’esprit. Longtemps en difficulté à l’extérieur la saison dernière, Marseille s’est imposé avec autorité et maturité. La victoire dans le Classique face au PSG a également marqué les esprits et renforcé la confiance du groupe.

Avec un effectif renforcé et une mentalité plus affirmée, l’OM apparaît aujourd’hui comme un véritable prétendant au titre. Si la saison est encore longue, les signaux sont au vert pour les Phocéens, qui semblent bel et bien avoir franchi “un cap”, comme le souligne Grégory Paisley.