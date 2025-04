Mercato : 2 pistes se confirment, mauvaise nouvelle pour Greenwood… Les 3 infos OM du jour

Entre une décision de la LFP qui ne fera pas plaisir à Greenwood, une piste sérieuse en défense, et un ancien Lyonnais sur les tablettes, l’actu olympienne a été bien remplie ce mercredi.

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre la journée marseillaise, Football club de Marseille vous résume les trois infos à retenir : Greenwood perd un but (et des points au classement des buteurs), Ramy Bensebaini est bien dans le viseur pour le mercato, et Houssem Aouar pourrait retrouver la Ligue 1… sous d’autres couleurs que celles de l’OL.

1 -Mauvaise nouvelle confirmée pour Greenwood !

La Ligue de football professionnel (LFP) a mis fin au suspense. Le deuxième but de l’Olympique de Marseille lors de la victoire 4-1 contre Brest, dimanche dernier au Vélodrome, ne sera pas crédité à Mason Greenwood. L’information a été rendue officielle ce mardi par la commission compétente.

Survenu à la 37e minute, ce but avait initialement été attribué à Greenwood, auteur d’un tir à l’entrée de la surface. Mais après analyse des images, la LFP a considéré que la déviation de Brendan Chardonnet, défenseur du Stade Brestois, avait été déterminante dans la trajectoire du ballon, qui a trompé le gardien Grégoire Coudert.

Un but contre son camp pour Chardonnet

La décision est claire : le but est désormais enregistré comme un but contre son camp de Chardonnet. Greenwood, de son côté, reste bloqué à 18 buts en Ligue 1 cette saison. Une mauvaise nouvelle pour l’attaquant anglais, qui espérait recoller à Ousmane Dembélé, actuel leader du classement des buteurs avec 21 réalisations.

Greenwood toujours derrière Dembélé au classement des buteurs

Alors que la fin de saison approche, cette modification pourrait peser dans la course au titre de meilleur buteur du championnat. Si Greenwood a encore une chance de combler l’écart lors de la dernière journée, il reste pour l’instant à trois longueurs de l’ailier parisien. Par ailleurs, le triplé d’Amine Gouiri, inscrit lors de la même journée, a été entièrement validé par la LFP.

2 – Mercato OM : Confirmation pour Ramy Bensebaini, mais…

Le mercato estival de l’OM commence à se dessiner, et une piste en défense semble gagner en consistance. Selon plusieurs sources concordantes, Ramy Bensebaini, arrière gauche du Borussia Dortmund, serait suivi de près par le club phocéen.

L’information a d’abord été dévoilée par La Minute OM, qui indiquait un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le joueur algérien. Ce mardi, Sky Sport Deutschland est venu confirmer cette tendance. Le média allemand précise que l’OM suit de manière attentive la situation du défenseur, bien qu’aucun contact n’ait encore été établi avec le Borussia Dortmund à ce stade. Le club allemand, où Bensebaini est sous contrat jusqu’en juin 2027, ne serait pas opposé à un départ lors du prochain mercato.

Bensebaini cible de l’OM, mais aucun contact !

L’international algérien de 30 ans (68 sélections) présente un profil intéressant pour le club marseillais. Estimé à 7 millions d’euros selon Transfermarkt, Bensebaini a disputé 22 matchs de Ligue des champions depuis 2020, un atout majeur pour une équipe qui espère retrouver la scène européenne la saison prochaine.

Une cible validée en interne ?

Il y a quelques semaines, le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, avait tenu des propos élogieux sur le joueur lors d’un entretien au journal L’Équipe. « Chaque club en Europe rêverait de posséder un Bensebaini ou un Aït-Nouri », déclarait-il alors. Une phrase qui pourrait désormais prendre tout son sens, alors que le mercato approche. Ce dossier illustre la volonté de Marseille de se renforcer avec des profils expérimentés, capables d’apporter immédiatement un plus à l’effectif. Si les discussions n’ont pas encore commencé avec Dortmund, la piste Bensebaini apparaît de plus en plus crédible.

3- Mercato : Un (nouvel) international algérien visé !

MERCATO – Auteur d’une belle saison avec Al-Ittihad, l’international algérien pourrait faire son retour en Europe. Plusieurs clubs, dont l’OM, suivent de près le dossier.

Un come-back en Ligue 1 pour Houssem Aouar ? L’idée prend de l’ampleur alors que le milieu offensif enchaîne les bonnes performances en Arabie saoudite. Passé cet été du Betis Séville à Al-Ittihad, le joueur formé à l’OL s’est rapidement imposé dans l’entrejeu du club saoudien, au côté de stars comme Karim Benzema et N’Golo Kanté.

Avec 11 buts et 4 passes décisives cette saison, l’international algérien (ex-Bleu) semble avoir retrouvé son meilleur niveau. De quoi réveiller l’intérêt de plusieurs clubs européens, à commencer par l’Olympique de Marseille, Lille, et même le club anglais de Bournemouth, selon plusieurs sources concordantes.

L’OM déjà intéressé l’été dernier ?

Le nom d’Aouar circule depuis plusieurs jours du côté de la Canebière. Le journaliste Nabil Djellit (France Football) affirme que l’OM avait déjà tenté un coup l’été dernier, sans succès. Cette fois, la donne pourrait être différente. D’après Africa Foot, trois clubs aimeraient s’attacher les services de l’ancien Lyonnais cet été : Bournemouth en Premier League, Lille et donc Marseille.

Sous contrat avec Al-Ittihad, Aouar pourrait être tenté de revenir sur le Vieux Continent, à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et dans un contexte où son club vise le titre de champion en Saudi Pro League.

À 26 ans, celui qui a changé de nationalité sportive en 2023 garde une belle cote en Ligue 1. Mais serait-il prêt à porter un autre maillot que celui de l’OL, son club formateur ? Réponse dans les prochaines semaines. Le mercato s’annonce déjà animé.

