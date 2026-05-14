Mercato : Acherchour valide une cible pour remplacer Beye

Présent sur RMC Sport, Walid Acherchour s’est exprimé sur la possibilité de voir Bruno Genesio rejoindre l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le consultant estime que le technicien français doit faire partie des profils étudiés par la direction olympienne, sans pour autant représenter la priorité absolue du club marseillais.

« Bruno Genesio priorité de l’OM ? Non. Il doit être dans une short-list pour l’Olympique de Marseille s’il est sur le marché. Parce qu’il faudra voir aussi ce que fait Genesio à la fin de la saison avec Olivier Létang parce que s’il y a Ligue des Champions, on va voir ce qui va se passer aussi sur la fin de saison. Il y avait du grabuge en pleine saison, mais la saison s’est plutôt bien terminée. Si Genesio est sur le marché, il doit y avoir une réflexion autour surtout s’il y a un projet franco-français avec un directeur sportif français. Mais je pense que l’Olympique de Marseille ne doit pas s’enfermer dans un marché français. Mais si on ouvre un marché français, bien évidemment que c’est logique d’évoquer son nom. Maintenant, de là à être une priorité… Il ne passe pas avant Christophe Galtier. »

Dans la suite de son intervention, Walid Acherchour a également affiché une certaine prudence concernant l’avenir du banc marseillais, rappelant sa confiance passée envers Roberto De Zerbi avant les difficultés traversées par le club cette saison. Il estime par ailleurs que le contexte particulièrement tendu vécu par l’OM ces derniers mois aurait rendu la tâche très compliquée pour Bruno Genesio.

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