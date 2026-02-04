Mercato : Amir Murillo sur le départ, l’OM cherche une solution ?

La situation d’Amir Murillo à l’Olympique de Marseille semble désormais scellée. Mis à l’écart par Roberto De Zerbi et rétrogradé en équipe réserve, le défenseur panaméen ne fait plus partie des plans de son entraîneur. Selon les informations révélées par La Provence et relayées par Foot Mercato, le technicien italien lui reproche des erreurs jugées importantes lors des dernières rencontres, ainsi qu’un manque d’envie affiché publiquement en conférence de presse.

Arrivé à l’OM en août 2023 en provenance d’Anderlecht, Murillo s’était pourtant imposé comme un joueur utile au fil des mois. Polyvalent, utilisé à plusieurs postes, rarement brillant mais souvent fiable, il avait rendu de nombreux services au club marseillais. Sa mise à l’écart a d’ailleurs surpris une partie des supporters, nombreux à estimer qu’il paye seul les conséquences de la récente débandade européenne.

Non retenu face à Rennes, Murillo ne devrait pas non plus figurer dans le groupe pour le déplacement au Parc des Princes face au PSG. Deux options se dessinent : soit Roberto De Zerbi persiste dans son choix, soit le joueur quitte le club d’ici là.

L’OM travaille désormais à lui trouver une porte de sortie, malgré un marché restreint après la fermeture des principaux championnats européens. Plusieurs destinations restent possibles, notamment la Turquie, où Besiktas aurait manifesté un intérêt. Sous contrat jusqu’en 2028, Murillo semble déterminé à changer d’air.

Ironie du sort, Roberto De Zerbi louait encore ses qualités il y a moins d’un an. À Marseille, le temps passe vite.