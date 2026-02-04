OM : l’incroyable célébration frénétique de Medina et Hojbjerg après la victoire face à Rennes !

L’Olympique de Marseille a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France en dominant le Stade Rennais 3-0 mardi soir à l’Orange Vélodrome. Une qualification qui a donné lieu à une célébration inhabituelle de la part de certains joueurs marseillais en fin de match.

L’Olympique de Marseille n’a mis que quelques instants pour prendre l’avantage face au Stade Rennais lors de ce huitième de finale de la Coupe de France 2025-2026. Dès la 3ᵉ minute, Amine Gouiri a ouvert le score pour les Phocéens, profitant d’une récupération de balle haute initiée par Timothy Weah.

En seconde période, Mason Greenwood a doublé la mise peu après le retour des vestiaires, inscrivant son 22ᵉ but de la saison selon les statistiques du match. Puis, dans le final, Pierre-Emerick Aubameyang a scellé le succès marseillais d’une frappe en contre à la 83ᵉ minute, offrant la qualification aux quarts.

Une célébration qui intrigue après le troisième but

Alors que le score était acquis, la réaction des joueurs de l’OM a retenu l’attention. Sur le but d’Aubameyang, Facundo Medina et Pierre-Emile Hojbjerg, situés autour du rond central, ont exprimé leur joie de façon particulièrement intense, se tirant même le maillot avant d’être rejoints par Leonardo Balerdi, désigné capitaine ce soir-là.



Les images de cette célébration ont rapidement suscité des interrogations sur les réseaux sociaux, certains internautes estimant à première vue qu’il s’agissait d’une altercation plutôt que d’une fête.

Cette scène, bien que surprenante, illustre la tension accumulée autour du groupe marseillais depuis plusieurs semaines, entre élimination en Ligue des champions et résultats en dents de scie en championnat avant ce rendez-vous.