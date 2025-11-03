Mercato : Ancienne cible de l’OM, cet attaquant sur le marché dès janvier ?

Arrivé libre à la Juventus Turin l’été dernier après la fin de son contrat avec le LOSC, Jonathan David traverse une période délicate en Serie A. Selon les informations de Sky Sport Suisse, l’attaquant canadien pourrait déjà être sur le marché des transferts cet hiver. Un coup de tonnerre pour celui qui était considéré comme un renfort d’avenir par les Bianconeri… et un nom bien connu du côté de l’Olympique de Marseille, où son profil avait souvent été évoqué.

Des débuts compliqués en Serie A pour David

Parti du Lille OSC après plusieurs saisons pleines en Ligue 1, Jonathan David n’a pas encore trouvé sa place dans le collectif turinois. En 11 matches toutes compétitions confondues, le Canadien n’a inscrit qu’un seul but et délivré une passe décisive, pour environ 51 % du temps de jeu total. Des statistiques insuffisantes pour un joueur censé incarner le futur offensif de la Vieille Dame.

Toujours selon Sky Sport Suisse, l’entourage du joueur aurait récemment pris contact avec plusieurs clubs européens pour évoquer un possible départ dès le mois de janvier. Deux grandes écuries se seraient d’ailleurs renseignées : Tottenham Hotspur et le Bayern Munich. Ces clubs, à la recherche d’un attaquant mobile et capable de jouer dans plusieurs registres, suivraient attentivement la situation du Canadien.

Une piste désormais hors de portée pour l’OM ?

L’Olympique de Marseille avait manifesté par le passé un intérêt marqué pour Jonathan David, dont le profil de buteur complet plaisait déjà à la direction phocéenne. Cependant, son passage à la Juventus a fait exploser son salaire, rendant toute approche financièrement irréaliste pour l’OM.

Et ce, même si la blessure d’Amine Gouiri, récemment opéré de l’épaule et absent au moins jusqu’à la mi-janvier, laisse un vide offensif certain dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Malgré ce contexte, les dirigeants marseillais ne devraient pas se positionner sur le dossier David, dont le coût et les prétentions salariales dépassent largement les capacités actuelles du club.