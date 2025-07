Mercato : Ancienne cible de l’OM côté droit, il file en Eredivisie !

Cible de l’Olympique de Marseille en 2024 pour renforcer le couloir droit, Kiliann Sildillia n’est plus d’actualité à Marseille depuis plusieurs semaine. L’international Espoirs a finalement choisi de prendre la direction du PSV Eindhoven. Le défenseur international espoirs français va s’engager pour cinq saisons avec le champion des Pays-Bas.

C’était une piste suivie de près par l’Olympique de Marseille en 2024. Mais Kiliann Sildillia (23 ans) s’apprête à rejoindre le PSV Eindhoven, champion d’Eredivisie, pour un montant avoisinant les 6 millions d’euros, selon L’Équipe. Il est attendu ce mardi 15 juillet aux Pays-Bas pour passer sa visite médicale et parapher un contrat jusqu’en 2030.

🔴⚪️ Kiliann Sildillia has signed his contract as new PSV Eindhoven player on five year deal.

All done with Freiburg as revealed as here’s Sildillia with his agent Bembi Vungbote from CAA Stellar in Eindhoven. pic.twitter.com/cNg0r7Hu5G

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2025