Mercato : Après Suarez, Almeria vise un deuxième joueur de l’OM !

C’est officiel, Luis Suarez a bien été transféré Alméria sous forme de prêt avec option d’achat. Les deux clubs l’ont confirmé hier. L’écurie espagnole viserait un autre joueur olympien.

L’Olympique de Marseille et l’UD Almeria ont trouvé un accord de principe pour le prêt avec option d’achat de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮𝗿𝗲𝘇. L’option sera automatiquement levée en cas de maintien du club espagnol en Liga en juin prochain.

L’Olympique de Marseille et l’UD Almeria ont trouvé un accord de principe pour le prêt avec option d’achat de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮𝗿𝗲𝘇 🇨🇴 qui rejoindra le club espagnol à l’ouverture du mercato hivernal. Bonne chance à lui 👊 pic.twitter.com/NjiI7sZjXX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 5, 2022

🤩 L U I S S U Á R E Z 🔝 ✍️🇨🇴 La UD Almería y el @OM_Officiel llegan a un acuerdo para la cesión, con opción a compra, del delantero colombiano. ¡Bienvenido! ❤️🤍#LuisSuárezRojiblanco pic.twitter.com/AOS2mFy7bv — UD Almería (@U_D_Almeria) December 5, 2022

Almeria viserait un autre joueur de l’effectif de l’Olympique de Marseille. En effet selon les informations de La Voz de Almeria, le club andalou souhaiterait également recruter Pape Gueye (23 ans) pour renforcer son milieu de terrain durant le mercato hivernal. Là aussi, le club espagnol souhaite négocier un prêt pour le milieu de terrain sénégalais.

Gueye n’a pas beaucoup de temps de jeu

Récemment dans l’émission Débat Foot Marseille notre journaliste Nicolas Filhol évoquait le dossier Gueye en manque de temps de jeu lors de cette première partie de saison.

« Je soupçonne Longoria de vouloir profiter de l’exposition de la Coupe du Monde pour pouvoir vendre Gueye. L’année dernière il y avait pas mal d’espoir, mais cette saison c’est une déception. En même temps il n’a pas beaucoup de temps de jeu, Tudor est borné il fait toujours jouer les mêmes. […] Il n’est pas mis dans les bonnes conditions non plus : Tudor, maintenant il va pouvoir ne pas changer l’équipe parce qu’il n’aura plus qu’un match par semaine, mais avec la Ligue des Champions ça aurait mérité qu’il fasse un peu plus tourner. Si j’ai un reproche à lui faire c’est le coaching général. » Nicolas Filhol – Débat Foot Masrseille – 22/11/2022