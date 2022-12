OM : Trois absents et des jeunes… le groupe pour le stage en Espagne !

L’OM est parti hier en stage en Espagne. Igor Tudor doit faire sans ses internationaux et a donc concoqué plusieurs jeunes éléments du centre de formation. Voici le groupe qui s’est envolé pour Marbella.

En effet, l’OM a communiqué la liste des joueurs qui vont participer au stage de fin d’automne à Marbella. Il manque les internationaux (Veretout, Gueye, Guendouzi, Dieng et Simon) mais aussi Gerson, qui est rentré tard du Brésil, Luis Suarez en instance de départ et Amine Harit (opéré du genou). Igor Tudor a donc convié 11 jeunes éléments du centre de formation. A noter que le milieu de terrain est particulièrement sinistré, car seul le capitaine Rongier est disponible…

Gardiens :

Lopez, Blanco, Vilon Guezo

Défenseurs :

Bailly, Mbemba, Gigot, Balerdi, Kolasinac, Touré, Clauss, Nyakossi, Mmadi, Kaboré, Tavares

Milieux :

Rongier, Elmaz, Traoré, Soglo, Dessus

Attaquants :

Under, Payet, Sanchez, Assad, Ben Seghir, Gebreysus, Seha.

Le programme de cette trève liée à la Coupe du Monde :

Reprise au centre RLD le 28 novembre

Stage en Espagne à Marbella à partir du 4 décembre

3 matches amicaux au programme

OM – Toulouse le 28 décembre

Avant ce déplacement, Igor Tudor a été interrogé par notre journaliste Mourad Aerts sur le programme de l’OM pendant la coupe du monde.

Il y aura des matchs amicaux

« On fera la première partie de la trêve internationale. Ensuite on ira en Espagne pendant quelques jours et il y aura des matchs amicaux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)

