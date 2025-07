Mercato : Aubameyang à l’OM, un retour qui divise !

Invité à réagir sur RMC à l’annonce du retour de Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1, Florent Gautreau a fait part de ses réserves. Bien qu’il comprenne l’enthousiasme suscité par l’arrivée de l’attaquant à l’Olympique de Marseille, le consultant rappelle que les retours d’anciens cadres ne sont pas toujours synonymes de réussite.

« Je ne suis pas aussi enthousiaste que la majorité des supporters marseillais. Je comprends l’excitation autour du retour d’Aubameyang et je ne suis pas mécontent de le voir revenir en Ligue 1. »

Gautreau rappelle qu’un tel retour doit être analysé avec prudence, comme cela avait déjà été le cas pour d’autres joueurs :

« On a déjà eu ce débat pour Pogba ou Giroud, des joueurs qui ont marqué mais dont le pic de carrière est derrière eux. La Ligue 1 ne peut pas se permettre de faire la fine bouche, et l’OM encore moins. »

A lire aussi : Mercato OM : La longue liste des départs attendus…

Il souligne cependant que, malgré l’aura du joueur, l’OM doit avant tout penser à sa progression à long terme :

« Cela fait deux saisons qu’on dit que cette équipe doit passer un cap, surtout avec la Ligue des champions en ligne de mire. Dans cette optique, un profil comme celui de Malik Fofana me paraît plus cohérent. On m’a dit qu’il était “trop cher”, mais ce n’est pas totalement irréaliste. »