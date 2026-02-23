Mercato : Avant de rejoindre le PSG, il raconte son transfert avorté vers l’OM !

Ancien latéral droit bien connu de la Ligue 1, Stéphane Pichot est revenu samedi dans L’Équipe sur un épisode marquant de sa carrière : son arrivée avortée à l’OM en 2003. Alors que tout semblait bouclé, le transfert vers l’Olympique de Marseille n’a finalement jamais vu le jour. Un rendez-vous manqué que le joueur n’a jamais totalement oublié.

Un accord quasiment finalisé avec l’Olympique de Marseille

À l’époque, Stéphane Pichot s’impose comme une valeur sûre du championnat sous les couleurs du LOSC. En 2003, le défenseur est tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Selon ses propres mots, le cadre contractuel était déjà établi et un accord de principe existait.

Dans les colonnes de L’Équipe, il détaille la situation : « J’avais un accord avec Lille pour être libéré après les deux premiers matches de la saison et j’ai eu un veto de la part de Claude Puel et de la présidence du LOSC alors que le contrat était prêt. J’ai été très touché, très déçu. »

Le veto lillois et un choix assumé

Le refus de Claude Puel et de la direction du LOSC marque un tournant pour Stéphane Pichot. Le joueur explique avoir été profondément affecté par cette décision, au point de revoir sa trajectoire. « Je n’ai pas voulu prolonger et j’ai disputé ma dernière année avant de partir au PSG. Avec le recul, je me demande si ça n’aurait pas été sympa de m’inscrire durablement dans ce club que j’aime. Mais mon orgueil et ma fierté m’ont fait dire : “Non, je ne prolongerai pas !” »

A lire : L’étonnante déclaration de Raymond Domenech avant OM – OL !

Finalement, c’est au PSG que le latéral poursuivra sa carrière, sans jamais porter le maillot de l’OM. Un transfert manqué qui illustre la complexité du marché des transferts et la part d’incertitude qui entoure les négociations, même à un stade avancé.