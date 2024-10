La folle rumeur Pogba, l’avenir de Rongier et la mise au point de Longoria… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine… Au programme ce dimanche : La folle rumeur Pogba, l’avenir de Rongier et la mise au point de Longoria…

L’Olympique de Marseille sa lancé un nouveau projet avec l’arrivée cet été de Roberto De Zerbi. Le technicien italien aime avoir des joueurs sur le long terme avec lui, Valentin Rongier sera-t-il un élément important de son équipe ? Un doute subsiste notamment lié à son contrat et ses blessures…

Ce mardi, la Provence évoque le cas de Valentin Rongier. Le média local explique que la récurrence des problèmes physiques du milieu de terrain interroge en interne. D’autant que le milieu de terrain dispose d’un contrat jusqu’en 2026. La Provence explique que l’été prochain sera donc un moment charnière concernant le capitaine et cette saison 2024/2025 va être décisive concernant l’avenir du joueur qui aura 30 ans en décembre prochain.

L’Olympique Lyonnais s’est incliné à domicile face à un Olympique de Marseille en sous-effectif. Leonardo Balerdi a écopé d’un carton rouge à la cinquième minute de la rencontre. À la 53e minute, ce sont les hommes de Pierre Sage qui menaient. Le but de Pol Lirola (69e) et celui de (82e) ont permis aux olympiens de repasser devant. L’OL n’a rien lâché et est parvenu à égaliser dans les arrêts de jeu (90+3). Malheureusement pour eux, deux minutes plus tard, une frappe lointaine de Jonathan Rowe a mis fin aux espoirs lyonnais.

Valentin Rongier s’est exprimé à propos des performances globales de l’effectif marseillais, après le match entre l’OM et l’OL, au Groupama Stadium. « Il y a beaucoup de choses perfectibles », estime le milieu de terrain français. « Le coach dit qu’on est à environ 45 % de notre potentiel et je pense qu’il a raison. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se créer et ce n’est pas anodin si les trois qui rentrent marquent, si on remporte ce match à dix contre onze. Ce sont des signaux forts et il faut qu’on se concentre là-dessus », a-t-il expliqué.

Lors d’un entretien accordé à l’Equipe, Pablo Longoria a été interrogé sur le projet sur trois saisons et pourquoi cette fois la stabilité peut s’installer ? Le président précise que tous les acteurs du club tirent dans le même sens…

Dans un long entretien accordé à l’Equipe, Pablo Longoria a été interrogé sur le projet de 3 ans avec De Zerbi. « Les résultats sportifs sont le plus important. À l’OM, tu dois être en Ligue des champions toutes les saisons. Tu dois te le mettre dans la tête. En trois ans, on veut s’établir dans les vingt-quatre meilleurs clubs européens avec le nouveau format de la Ligue des champions. Cela donnera une économie autour de tout ça, les ressources pour se maintenir à ce niveau. (…) Pour moi, il y a une volonté beaucoup plus forte de tous les acteurs, à commencer par le propriétaire… Tout le monde est aligné. Tu veux construire, tu veux que ça dure le plus longtemps possible, tu insistes sur le même message, tu tapes comme avec un marteau, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et depuis que je suis président, c’est l’unique entraîneur à qui on a offert un contrat de trois saisons. Si tu prends des joueurs plus jeunes dans un club comme l’OM, tu prends un risque sportif. Mais si tu donnes de la continuité, cela peut avoir des bénéfices, sportifs et financiers. Ton niveau, tu cherches à le faire augmenter : si un joueur est à 4/10, tu crois qu’il peut finir la saison à 6/10, et qu’il peut aller à 7/10 la saison d’après, etc. »

Annoncé par Patrice Evra comme étant une possibilité pour le mercato d’hiver, un journaliste confirme des discussions entre l’OM et le milieu de terrain !

C’est confirmé ! Ce qui était alors une rumeur lancée par Patrice Evra sur RMC se transforme en information. D’après Malick Traoré, journaliste ivoirien, l’OM est bien en discussions avec Paul Pogba pour une arrivée cet hiver. Mehdi Benatia aurait d’ailleurs débuté les discussions il y « plusieurs semaines » !

C’est désormais officiel, Paul Pogba pourra bientôt refouler les pelouses après sa longue suspension ! Le calvaire se termine en mars 2025 après le communiqué du TAS… De quoi faire rêver les supporters marseillais de le voir sous le maillot de l’OM, encore plus après la déclaration glissée par Patrice Evra sur RMC. Pour nos intervenant dans notre émission Débat Foot Marseille diffusée ce lundi, l’ancien latéral gauche ne dit pas ça pour rien !

