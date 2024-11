Mercato : Ça se confirme pour Paul Pogba?

Annoncé dans le viseur de l’OM depuis plusieurs semaines, Paul Pogba aurait fait son choix. Depuis sa rupture de contrat avec la Juventus, il aurait pris sa décision.

Ces dernières semaines, le nom de Paul Pogba a été cité à plusieurs reprises à l’Olympique de Marseille. Depuis la rupture de son contrat avec la Juventus, il est forcément approché par de nombreux clubs. Seulement, d’après les informations de TuttoJuve, l’ancien international français aurait donné sa priorité à l’OM.

Dans son analyse sur RMC, Kévin Diaz laisse l’option d’un transfert de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille comme intéressante. Le consultant estime que le milieu de terrain international ne va pas retourner en Premier League, que le style de jeu du PSG n’est pas forcement idéal sous Luis Enrique. S’il ouvre l’opportunité OM, il évoque un club comme le Bétis Séville. La MLS semble être une option sérieuse…

