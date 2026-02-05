Mercato : Ca se précise pour Amir Murillo !

L’avenir d’Amir Murillo à l’Olympique de Marseille semble désormais s’écrire loin de la Canebière. Relégué en équipe réserve au lendemain du match nul frustrant contre le Paris FC, le latéral droit panaméen de 29 ans est en négociations avancées avec Besiktas, selon les informations de La Provence.

La décision de Roberto De Zerbi, révélée dimanche, fait suite à une série de rencontres jugées insuffisantes par le technicien italien, qui estime que Murillo a coûté trop de buts à l’OM ces dernières semaines. Le contexte sportif est lourd : le nul contre le Paris FC et la désillusion en Ligue des champions face à Bruges restent encore dans toutes les têtes.

En conférence de presse, De Zerbi a assumé son choix tout en tenant un discours nuancé. S’il a rappelé son attachement personnel au joueur, il a insisté sur une exigence fondamentale : « la faim » et l’engagement total. Une ligne rouge qui, selon lui, n’a pas été respectée.

Murillo n’a toutefois pas attendu pour réagir. Sitôt sa rétrogradation actée, il a sollicité ses représentants afin de lui trouver une porte de sortie. Ceux-ci ont rapidement activé des contacts, Besiktas se montrant intéressé. Le club turc, dont le mercato se clôture vendredi, proposerait un contrat de trois ans et demi.

Arrivé à Marseille à l’été 2023 pour 2,5 millions d’euros en provenance d’Anderlecht, Murillo pourrait permettre à l’OM de réaliser une légère plus-value en cas de transfert.